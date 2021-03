Cornelia Catanga a murit! Informații exclusive, de la Spitalul Universitar, despre ce s-a întâmplat cu artista

In articol:

”Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.

În fapt, spun sursele WOWbiz.ro în exclusivitate, noaptea trecută, Cornelia Catang a a ajuns în stare critică, cu Ambulanța, la Spitalul Universitar din Capitală. Fusese chemată Salvarea pentru că artista se simțea foarte rău, iar medicii ajunși la ea acasă au constatat că este vorba de un infarct. Dusă, de urgență, la spital, Cornelia Catanga a pierdut lupta cu viața în ciuda tuturor eforturilor medicale, artista fiind supusă, în van, manevrelor de resuscitare, inima ei nerezistând, afectată probabil și de cumplitul virus pe care îl avea.

Cornelia Catanga a murit din cauz aunui infarct si a Covid-19

Cornelia Catanga avea 63 de ani

Cornelia Catanga a fost una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România.

Pe 10 martie, artista împlimise vârsta de 63 de ani și, invitată într-o emisiune TV, Cornelia Catanga și-a spus povestea de viață cutremurătoare. A fost adusă pe lume prematur, la 7 luni și cântărea doar 850 de grame, iar mătușa și bunica ei au aruncat-o sub pat, crezând că este moartă.

”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus <<aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea>> Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul”, a spus Cornelia Catanga în cadrul unei emisiuni de televiziune.

