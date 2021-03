Cornelia Catanga a murit! Primele informații despre cauza decesului: "Răpusă de COVID"

In articol:

Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani, la Spitalul Universtitar din Capitală. Anunțul tragic a fost făcut de Mara Bănică, vineri dimineață.

Cornelia Catanga a murit. Cauza morți: "stop cardio-respirator"

”Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a rapus o, acum o ora, la Spitalul Universitar din Capitala. Dumnezeu sa o ierte!”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.

Cornelia Catanga era internată la Spitalul Universitar din Capitală și a fost răpusă de un stop cardio-respirator, produs de complicațiile provocate de COVID.

Cornelia Catanga, furioasă pe Aurel Pădureanu

Cornelia Catangă a mărturisit recent cu ce a supărat-o Aurel Pădureanu, chiar în perioada Sărbătorilor de iarnă.

Deși au format un cuplu de peste 30 de ani, în ultimii ani au existat probleme în relația celor doi.

„A fost o tentativă de a ne împăca. Dar de Revelion și de Crăciun m-a supărat foarte mult. Mă așteptam să vină măcar cu un buchet de flori. Mi-a adus 20 de metri de cârnați și mai multe cărnuri, deși știe că eu nu am voie să mănânc.

Păi eu nu aveam nevoie de așa ceva! A fost pentru prima oară în 33 de ani în care Pădureanu nu îmi ia nici un cadou de Sărbători. Vreau să cred că nu este adevărat.

Nu admit așa ceva. Nu permit așa ceva”, a declarat Cornelia Catanga, pentru Antena Stars.

Cornelia Catanga avea probleme financiare

”Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, a declarat artista în cadrul unei emisiuni TV.

”El este absolvent de Conservator. A venit din cauza mamei lui. Este o situație delicată. Noi stăm în chirie, plătim 800 de euro pe lună. Nu puteam merge la bloc. Nu avem cum sta la bloc că băiatul nostru nu are cum să studieze. Speranța noastră este să se dea drumul imediat la cântări”, a mai declarat Aurel Pădureanu.