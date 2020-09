Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga

Cornelia Catanga a făcut anunțul despărțirii de Aurel Pădureanu în urmă cu câteva zile. Cei doi artiști sunt văzuți împreună doar pe scenă. După o căsnicie de 33 de ani, artista i-a lăsat pe toți mască, în momentul în care a spus că ea este singură.

”Eu și Aurel ne-am tot certat, eu sunt mai impulsivă, mai repezită, mă știe toată lumea, așa că am decis să liniștim lucrurile și să luăm o pauză. Nu mai dormim împreună din luna aprilie, locuim în vila închiriată din Bragadiru la etaje diferite, fiecare e cu camera lui, nu vorbim, nu mâncăm la aceeași masă. Nu se pune încă problema divorțului, om mai vedea. La cântări suntem însă o echipă, mergem împreună, cântăm împreună, așa avem contractele. Oricum, pe 6 august de ziua lui, fiul nostru, Alex, i-a pregătit o surpriză la un local, o masă întinsă cu bunătăți, am fost și eu, că doar e tatăl copilului meu. Trebuie să fim împreună, ca soț și soție, și la nunta băiatului nostru, care va avea loc după necazurile cu pandemia de coronavirus. Va fi un chef de pomină, cu 150 de invitați”, a dezvăluit Cornelia Catanga pentru Click.ro.

Aurel Pădureanu, mărturisiri despre căsnicia cu Catanga

Soțul artistei a fost contactat de cei de la Antena Stars, cărora le-a povestit cu lux de amănunte despre relația lui cu Catanga

„Suntem oameni maturi. De regulă, noi ne spălăm regulile în familie, nu știu ce a pățit Cornelia de a făcut asemenea declarații. Normal că este adevărat, v-am spus și vă repet, noi suntem oameni mature. A fost o mică discuție, iar Cornelia este puțin mai impulsivă, eu sunt un om mai cerebral. Stau și gândesc, spicuiesc înainte să scot un cuvânt, asta e. Despre restul nu am ce să vă spun. eu sunt un om mai discret”, a spus Aurel Pădureanu, pentru sursa citată.

Pădureanu susține că artista s-a grăbit când a spus că ei sunt despărțiți, pentru că deși îi despart doar câteva etaje și nu locuiesc împreună, cei doi continuă să meargă la evenimente.

„Nu știu ce să cred, vă rog să mă credeți că nu știu ce să cred. Noi avem o căsnicie frumoasă, întotdeauna la evenimente mergem împreună, suntem împreună, să știți. Întotdeauna am căutat ca al meu comportament să fie elegant și frumos, pentru că am o familie frumoasă. Am trecut prin multe greutăți, multe necazuri s-au abătut asupra noastră, că așa este viața. Eu zic că finalul... vedem despre ce este vorba”, a mai spus el.