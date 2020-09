In articol:

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga[Sursa foto: Facebook]

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu nu mai sunt împreună. Cântăreața a făcut anunțul, cu ochii în lacrimi, în cadrul unei emisiuni televizate. Cunoscuta artistă a povestit suferințele de care s-a lovit de-a lungul timpului, dar si faptul că nu prea stă bine cu banii, mai ales că în această perioadă, de pandemie, pentru că nu mai are unde să cânte.

Aurel Pădurenu a oferit explicații

Fostul soț al artistei a fost contactat de cei de la Antena Stars, cărora le-a povestit cu lux de amănunte despre relația lui cu Catanga. Bărbatul a confirmat faptul că există o ruptură între cei doi, dar că speră că lucrurile vor reveni la normal.

„Suntem oameni maturi. De regulă, noi ne spălăm regulile în familie, nu știu ce a pățit Cornelia de a făcut asemenea declarații. Normal că este adevărat, v-am spus și vă repet, noi suntem oameni mature. A fost o mică discuție, iar Cornelia este puțin mai impulsivă, eu sunt un om mai cerebral. Stau și gândesc, spicuiesc înainte să scot un cuvânt, asta e. Despre restul nu am ce să vă spun. eu sunt un om mai discret”, a spus Aurel Pădureanu, pentru sursa citată.

Pădureanu susține că artista s-a grăbit când a spus că ei sunt despărțiți, pentru că deși îi despart doar câteva etaje și nu locuiesc împreună, cei doi continuă să meargă la evenimente.

„Nu știu ce să cred, vă rog să mă credeți că nu știu ce să cred. Noi avem o căsnicie frumoasă, întotdeauna la evenimente mergem împreună, suntem împreună, să știți. Întotdeauna am căutat ca al meu comportament să fie elegant și frumos, pentru că am o familie frumoasă. Am trecut prin multe greutăți, multe necazuri s-au abătut asupra noastră, că așa este viața. Eu zic că finalul... vedem despre ce este vorba”, a mai spus el.

Pe de altă parte, Cornelia Catanga și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a povestit chinul prin care trece de mult timp. Rămasă singură, aceasta își duce traiul într-o locuință închiriată din Bragadiru. De altfel, artista a avut și probleme de sănătate, de când a suferit un stop cardio-respirator, în trecut. Cornelia a povestit, cu multă surere în suflet, că cel mai mult o supăra faptul că s-a îngrășat, din cauza problemelor medicale pe care le-a întâmpinat.

„Sunt atât de supărată că m-am îngrășat în 7-8 luni de zile. Când a plecat Alexandru în America am slăbit, apoi, după problema pe care am avut-o cu stopul cardio-respirator, din cauza medicamentelor, am luat cred că 26 de kilograme. Am luat atâtea pastile, încât îmi era scârbă să mai beau și apă”, a povestit Cornelia Catanga la „Antena Stars”.