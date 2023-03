Cornelia și Lupu Rednic dezvăluie amănunte pe care nu le știa nimeni despre căsnicia lor! Cum a evoluat relația lor timp de 30 de ani: “Îți asumi o responsabilitate” | EXCLUSIV

In articol:

Cornelia și Lupu Rednic au vorbit despre secretul căsniciei lor, despre ce dificultăți au întâmpinat de a lungul vieții lor, despre noile proiecte pe care le au în desfășurare, dar și despre ce situații memorabile au avut parte la evenimente.

Cornelia și Lupu Rednic, secrete din culisele unei căsnicii de peste 30 de ani

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Cornelia și Lupu Rednic au menționat că secretul căsniciei lor de lungă durată este respectul, unde Lupu a accentuat faptul că au parte și de certuri, dar pentru ei sunt “certuri constructive”.

Cornelia și Lupu Rednic formează un cuplu atât pe scenă, cât și în viața reală. Cei doi se iubesc la fel ca în prima zi de relație, având o căsnicie care durează de peste 30 de ani. Interpreții de muzică populară au vorbit despre povestea lor de dragoste și cum reușesc să mențină armonia în relația de cuplu.

"Cornelia: Uneori e ușor, alteori e greu. Cheia este respectul, cât ești tu de dispus să îl înțelegi și tolerezi pe celălalt, pentru că vrem, nu vrem, suntem foarte diferiți cu toții și nu trebuie să avem tot timpul dreptate, un cuvânt. Ego-ul foarte mare nu își are locul într-un cuplu, nici într-o relație de prietenie nu își are locul. E important să știi să ierți, să îți dorești să fii acolo, pentru că e foarte simplu să nu fii și e foarte greu să fii. Nu e ușor. O căsnicie e ca o școală de viață, pentru că te învață multe lucruri, treci prin foarte multe. Dacă vrei să faci ceva și pleci de jos, cum am plecat noi, nu am avut moșteniri, nu suntem din oameni săraci, dar nu am fost nici de bogați și atunci a trebuit să muncim pentru tot ce am făcut. Când muncești, asta presupune nervi, foarte multă oboseală, să îi treci celuilalt cu vederea poate o zi proastă, dar să știi că amândoi vreți să trageți la aceeași căruță, asta este cel mai important. Îți asumi o responsabilitate.

Lupu: Peste 30 de ani de căsătorie, ce să fac. Îmi vine să râd, dar nu pot. Am avut răbdare. Dacă știi că cu acel om de lângă tine ai parcurs acel drum fain, cu obstacole, cu mari greutăți când ajungi la o ceartă. Suntem căsătoriți de peste 30 de ani și ne certăm constructiv, dar niciodată nu ne-am spus un cuvânt care nu e la locul lui unul altuia. Asta e foarte important. Niciodată. Trebuie să ții seama de drumul parcurs, cu acele greutăți și când ajungi la o ceartă nu zici imediat că te desparți. Trebuie să apreciezi omul de lângă tine, să știi să îl tolerezi și trebuie să știi să ierți.", au declarat cei doi.

Cornelia și Lupu Rednic, sfaturi pentru cuplurile la început de drum

În ultimul timp, în showbiz, am avut parte de multe despărțiri, divorțuri, etc.. Cornelia și Lupu Rednic le-au oferit un sfat prețios tinerilor îndrăgostiți, pentru a avea o viață cât mai lungă și fericită alături de partenerul de cuplu.

"Banul strică tot! Oriunde pe planeta asta. Noi am plecat de jos și niciodată nu ne-am dorit să avem dintr-odată. Am plecat pas cu pas și dacă faci lucruri frumoase, cu credință în Dumnezeu, o să ai și bani și o căsnicie frumoasă.", a transmis Lupu Rednic, la WOWnews.

