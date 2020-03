Cimitirele din Ploiești au fost închise ca măsură de prevenire a răspândirii a coronavirusului.

Cimitirul Bolovani din Ploiești, acolo unde se află și mormântul Mădălinei Manole, este închis, iar pe poarta lui este pus lacătul, conform publicației observatorulph.ro.

Citeste si: Cristiano Ronaldo a intrat în carantină. Unul dintre colegii lui de la Juventus are coronavirus

Coronavirus România. S-au închis cimitirele! ”Candela de la capătâiul copilului meu nu s-a stins niciodată de 15 ani”

Publicația citează o postare a mamei jurnalistului ploieștean Gabi Dobre. Aceasta a fost șocată de decizia angajaților cimitirului, care nu mai lasă pe nimeni să intre, cu excepția celor care au de plătit taxe și care dau banii prin gard și tot așa li se dă și chitanța.

Citeste si: Se închid sau nu instituțiile publice? Ministrul Muncii face lumină

”Doamneee, nu se mai poate ! Iertati-ma ca va povestesc asta, dar nu ma pot abtine. Am mers, ca de obicei, sa schimb candela de la capataiul copilului meu, candela care nu s-a stins niciodata de 15 ani, La Cimitirul Bolovani. STOP ! Grilaje trase, lacate la porti ! Foarte bine, gandesc eu. Iata ca se poate. Citesc si anuntul al carui continut il banuiam. Nu intra nimeni din cauza,,,,,,,,si ce vad la final ? Fac exceptie cei care vin sa-si plateasca taxele !!! Ma reped cu vorba intr-un paznic : - La bani trebuie sa fie puse barierele astea, aici unde se fac niste cozi interminabile ! Raspuns :- Pai, nuuu, doamna, oamenii stau la poarta, li se iau buletinul si banii, actele si banii ajung la birouri, se tiparesc chitantele si astea sunt aduse oamenilor inapoi !!! Deci, buletine din mana in mana, banii, la fel si nici nu avem siguranta ca toti cei de la coada asta sunt in regula... -Si cu inmormantarile, cum se procedeaza ? -Doamna, intra numai rudele si neamurile ( de parca una-i ruda si alta-i neamul...) - Si cum stiti care sunt ? mai intreb in prostia mea...(sau a lor ?) Nu stiu.....Nu v-am spus niciodata, dar o fac acum si pentru ultima oara : Eu sunt adepta unor masuri absolut radicale intr-o astfel de situatie, caci altfel nu se poate !.......................Ma mai linistesc si raman muta, uitandu-ma in cimitirul gol, inspre locul unde se afla copilul meu, care nu va mai avea lumina de astazi...Imi dau lacrimile, lacrimi de neputinta, de disperare, de revolta pentru tot ce se intampla...Doamneee, indura-te de noi si ajuta-ne, daca poti !!! AJUNGE, DOAMNE, ATATA SUFERINTA !!! Si repet si eu cuvintele pe care fiul meu le rostea cu lacrima pe obrajii arsi de boala necrutatoare : "Fa, Doamne, o minune cu mine !" spunea el, sperand cu ardoare sa traiasca....Eu spun acum : Fa, Doamne, o minune cu noi, toti ! TE implora o mama, care nu mai are lacrimi..., este postarea mamei lui Gabi Dobre, citată de observatorulph.ro

Citeste si: CORONAVIRUS ROMÂNIA. ”Caracatița” îmbolnăvirilor produse de angajatul ADP care a mințit! Fusese plecat în Israel cu o femeie, iar acum riscă pușcăria

Coronavirus. În italia, înmormântările au fost interzise în perioada carantinei

În Italia, unde există mai multe zone roșii, s-au luat măsuri drastice pentru a nu se mai răspândi virusul. Printre acestea se află interzicerea nunților, botezurilor și chiar a înmormântărilor.