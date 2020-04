Într-o scrisoare trimisă de Dr. Harvey Fineberg, preşedintele comitetului din National Academy of Sciences (Academia Naţională de Ştiinţe), se arată: „Având în vedere că actuala cercetare referitoare la coronavirus este limitată, rezultatele studiilor disponibile se potrivesc cu aerosolizarea virusului din respiraţia normală”.

Fineberg a declarat pentru CNN că va începe să folosească o mască atunci când va merge la cumpărături. „Nu voi purta o mască chirurgicală, pentru că medicii au nevoie de acestea, dar am un batic pe care este posibil să îl port. Sau am o cagulă. Am câteva opţiuni”, a spus fostul decan al Harvard School of Public Health.

Dr. Anthony Fauci, şeful diviziei pentru boli infecţioase a National Institutes of Health (NIH), a declarat joi pentru CNN că ideea de a recomanda folosirea la scară largă a măştilor în SUA pentru a preveni răspândirea Covid-19 este subiectul „unei discuţii active” în cadrul grupului operaţional de la Casa Albă.

Fineberg a mai spus că scrisoarea lui a fost trimisă miercuri seară ca răspuns la întrebarea lui Kelvin Droegemeier de la Office of Science and Technology Policy al Casei Albe. El a explicat că „cercetările disponibile susţin posibilitatea că acesta poate fi transmis prin bioaerosoli generaţi direct prin expiraţia pacienţilor”.

Centrul pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor a precizat că transmiterea virusului este posibilă de la om la om când două persoane se află la mai puţin de 2 metri distanţă „prin stropi de respiraţie produşi când persoana infectată strănută sau tuşeşte”.

Fineberg a declarat pentru CNN că este adevărat, dar că cercetările arată că picăturile aerosolizate produse în timpul vorbirii sau chiar şi prin simpla respiraţie pot, de asemenea, răspândi virusul.

În scrisoarea lui este explicat că cercetarea făcută la un spital din China demonstrează că virusul poate rămâne în suspensie, în aer, când medicii şi asistenţii sanitari îşi înlătură echipamentul de protecţie sau când podelele sunt curăţate şi personalul de mişcă.

O cercetare a Universităţii din Nebraska arată că material genetic al coronavirusului a fost găsit în saloanele pacienţilor la mai mult de 2 metri de aceştia, potrivit scrisorii.

Cât timp poate rămâne în aer coronavirusul depinde de mai mulţi factori - respiraţia pacientului infectat şi circulaţia aerului.

Fineberg a adăugat că acest coronavirus nu este la fel de contagios ca pojarul sau tuberculoza.

La nivel global, numărul infectărilor provocate de coronavirusul depistat la finalul anului trecut în China este de peste 1 milion. Mai mult de 52.200 de oameni au murit. Numărul celor vindecaţi a depăşit 207.000, relatează news.ro.