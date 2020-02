Pe paginile de socializare ale unor economiști cunoscuți, avocați și alți specialiști sunt tot mai multe discuții legate de coronavirus și de cum afectează această anunțată epidemie globală piețele financiare. Mai exact, cum câștigă unii de pe urma coronavirusului. Și aici, specialiștii nu se referă la micile speculații cu dezinfectați sau cu măști.

Coronavirus. Iată câteva păreri ale unor specialiști despre ”manipularea financiară”

Avocatul Gheorghe Piperea: ”Un grup foarte restrâns de inițiați, câștigă tot ceea ce pierdeți voi”

Avocatul Gheorghe Piperea: ”Vestea buna este ca hiper-marketurile vand in ritm de Craciun si, deci, creste volumul de TVA acumulat la buget. Reactia de paiate/panarame a oficialilor guwernerului a fost eficienta, dar nu in mod voluntar si nu relativ la tinta (nu a fost lovit virusul cu ochi oblici, ci buzunarul “prudentilor”, care au luat cu asalt magazinele, ca si cand s-ar pregati de iarna nucleara).

Vestea proasta este ca bursele au cazut, pierderile detinatorilor actuali de actiuni fiind mai mari de 2.000.000.000.0000 dolari la nivel global (evident, nu avem cifre de la BVB, ca nu e vorba de “virusul” ucigas oug 114/2018, ci de unul mai chinezesc, care vorbeste o mandarina de neinteles). Poate credeti ca pierderile astea sunt neutre in ce va priveste, ca sunt sanctionati speculatorii si ca asa le trebuie. Nțț. Pierderile sunt suportate, in special, de fondurile de pensii. Da, alea pe care le ridicati in slavi. Inclusiv pensiile publice administrate privat. Faceti bine si cereti marilor si ultra-eficientilor administratori privati sa va spuna cati bani din pensia voastra “privata” au pierdut si cat comision de esec au incasat pentru asta.

Vestea si mai proasta este ca cineva, un grup foarte restrans de initiati, castiga tot ceea ce pierdeti voi. Jocul la bursa e un joc de suma nula. In vremurile in care foarte multi pierd, foarte, foarte putini castiga, mai ales cand au si butonul de panica la indemana, si informatiile asupra timingului perfect in care sa actioneze. Cele 2 mii de miliarde nu dispar in neant, ci in niste conturi offshore, neimpozitate si netaxate”.

Economistul Adrian Câciu: ”Asistăm oare la cea mai mare manipulare financiară din istorie, mascată în umbra acestui virus”

Economistul Adrian Câciu: ”E ceva tare ciudat cu COVID-19.Cad bursele mondiale, dar când te uiți la paritatea YUAN/USD vezi ca nu e dracul chiar așa de negru. Din contră, futures-ul pe USD pe DXY arată că dolarul scade... Iar CNY(yuan) este peste media din 2019... Asistăm oare la cea mai mare manipulare financiară din istorie, mascată în umbra acestui virus psihotic? Grea întrebare, în toiul nopții, nu? Aștept opinii de la cei care sunt mai obișnuiți cu zona asta la care mă refer!”