Coșmarul prin care trece o mamă de 18 ani! Crede că i-a fost schimbat copilul la maternitate: „Am înmormântat fetița altcuiva”

Anca Ciobanu trece printr-un coșmar devenit realitate. Tânăra mamă în vârstă de 18 ani susține că i-ar fi fost schimbat copilul la matenritate. În perioada în care er însărcinată, doctorii ăi spuneau că va naște un băiețel perfect săntătos și că nu există niciun fel de problemă cu sarcina.

Anca a venit într-o emisiune televizată, unde a povestit că după ce a născut, doctorii nu au lăsat-o să își vadă bebelușul, pe care l-a auzit plângând. Peste câteva momente, o asistentă a anunțat-o că a născut o fetiță moartă.

„Cred că medicii mi-au schimbat copilul. După ce am născut, am auzit bebelușul plângând, dar nu mi l-au dat să-l țin în brațe. La nici un sfert de oră a venit doctorul și mi-a spus că am o fetiță moartă. Eram distrusă, aveam cerul în cap. Pentru că sunt mai amărâtă... ecografia a arătat că evoluția este foarte bună, bătăile inimii erau perfecte, mișca. Doctorul care mi-a făcut ecografia a zis că este băiat. Am cumpărat și cărucior, body-uri. Eram convinsă 100% că va fi băiat. Îmi puneam întrebarea când vine copilașul. Nici în ziua de astăzi nu pot să dorm, mă gândesc ce-o face, o fi bine sau nu? Cred că este în viață. Sincer, nu prea am simțit, orice mamă își simte copilul. Noi ne-am ocupat de înmormântare. Am cumpărat tot ce era nevoie. Cred că am înmormântat fetița altcuiva. Am visat că strigă și când mă duceam spre el fugea. Cred că undeva mă așteaptă”, a declarat Anca Ciobanu.

Părinții urmează să facă un test ADN

Anca Ciobanu simte că bebelușul ei nu este mort, ci a fost schimbat la maternitate. Mai mult decât atât, ea susține că a înmormântat copilul altcuiva. În ziua și-a adus copilul pe lume, tânăra a ajuns la maternitate și a fost anunțată că totul este bine cu sarcina ei și va naște normal.

„Când erau foarte puțin suportabile. După ce mi-a făcut asistenta injecția nu mai era nimeni lângă mine. Mă durea foarte tare, am strigat după ajutor că nu mai puteam. Nu a venit nimeni. La aproximativ ora 2 au venit și eu la 2:15 am născut. Injecția s-a făcut la aproximativ 10:30. Numai asistentele mi-au fost alături. L-am auzit plângând. Mi-au zis că nu mi-l dau că trebuie să facă ceva, nu știu ce. Nu mi-a zis nimeni nimic, nici măcar o asistentă. După ce am născut, am rămas iar singură. Aproximativ la 3 fără un sfert a venit o asistentă la mine și mi-a zis că am o fetiță moartă”, a mai spus Anca Ciobanu.

Cei doi părinți au depus o plângere la Poliție, însă nu au primit nici până în prezent un răspuns. Ei vor să efectueze un test ADN, în contextul în care tatăl copilului a păstrat câteva fire din părul fetiței.