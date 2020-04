Mihai Mangiulea s-a infectat cu coronavirus în Franța, fotograful fiind stabilit de mai mult timp la Toulouse. ”Am trecut în a 20 zi a infecției cu COVID- 19. Formă pe care o am este <<doar>> severă pentru că organismul a avut un răspuns imunologic bun, și mai ales pentru că atacului viral asupra plămînilor nu i s-a adăugat altă infecție (bacteriană, microbiană sau de altă natură virală). Am particularitatea, de o viață, de a nu face febră, iar răspunsul organismului meu de la prima manifestare simptomatică a fost, paradoxal, să își coboare temperatura între 34,5 - 35 grade; am putut astfel, dîrdîind și frisonînd, să-mi păstrez capul limpede și autonomia. Bref, să nu ratez nimic din această experiență. Am avut nevoie de un supliment de oxigen - mi-ar fi fost mai ușor dacă aș fi stat trei-patru zile sub oxigen - dar n-ai cu cine - pentru că după o trecere probatorie prin spital, CHU Pourpan din Toulouse, am dorit să prefer să nu, și să fiu supravegheat la domiciliu.”, a postat Mihai.

„Periodizarea a fost oarecum cea consacrată: șapte zile delirante, de du-te-vino al manifestărilor simptomatice extrem de diverse, șapte-opt zile de infecție pulmonară și a sistemului respiratoriu. Sînt acum în perioada în care mă vindec, presupun, de infecție, în care trăiesc cu rezultatele atacului viral, și culmea, în care revin manifestările primei perioade. Au rămas bizareriile neurologice (virusul vizează, e un tropism al său, și sistemul nervos central - nu se cunoaște încă cum o face și care sînt consecințele de durată) - cefalee violente, profunde, inducînd momente cataleptice, absența odoratului, șamd.”, a mai relatat Mihai. Catalepsia este o boală rară, un tip de epilepsie, ce se manifestă prin atacuri, prin ințepenirea bruscă a mușchilor, și încetarea unor funcții cerebrale. (citește mărturii cutremurătoare din spitalul din Suceava)

Coșmarul unui român infectat cu coronavirus: "Un caz ca al meu e susceptibil de a avea necroze pulmonare"

“Pentru clasa mea de vîrstă, ce începe cu cincizeci de ani, cazurile asimptomatice devin rare, cele pauci-simptomatice (cu simptome puține- n.red.) și consacrate majoritare, iar tendința este să devină tot mai grave și periculoase. Dar există chiar pentru cei care fac numai o formă de gravitate medie a infecției, un moment de risc - în timpul infecției pulmonare - care poate avea o evoluție periculoasă, cu atît mai mult cu cît intervine într-un mod fulminant. (De altfel urgența, rapiditatea, dacă nu chiar instantaneitatea, este tipică manifestărilor infecției cu COVID. Nimic nu se întîmplă molcom.)”, a mai mărturisit Mihai.

„Dintre cei ce întră în tratament intensiv sau în reanimare și revin, nici unul - chinezii au confirmat acest lucru - nu s-a întors cu adevărat la o viață normală, toți au sechele și sînt în continuare sub tratament. Or, chiar un caz ca al meu e susceptibil de a avea necroze pulmonare semnificative. Numărul morților va continuă să crească și după faza epidemică. Apropo: cei care invocă numărul morților din accidentele de mășină contra mizilicului care e numărul morților covid, ar trebui să se informeze oleacă. Numărul morților covid din Spania și Italia depășește de trei ori pe cel al morților din accidentele rutiere din țările respective de anul trecut. În Franța este astăzi (și numai azi) egal. Apoi - fără alt comentariu: din 25 de morți de gripă doar unul a fost vaccinat împotriva ei. Asta, desigur, apropo de comparație cu numărul de morți ai gripei. Altfel, infecția serioasă cu covidul nu are nimic, în nici un fel, de a face cu o <<gripă mai (g)rea>>. Unii dintre dvstră îmi veți da, din păcate, dreptate.”, a încheiat Mihai Mangiulea.