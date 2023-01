Costel Biju nu este mulțumit de calitatea muzicii din țara noastră: „Ascultătorii de muzică din România au deficiență mentală”. Ce l-a înfuriat pe artist

In articol:

Costel Biju a ajuns la o concluzie pe care nu a ezitat să o împărtășească cu fanii lui din mediul online, după ce a constatat că una dintre piesele lui Florin Salam nu a avut impact atât de mare pe cât ar fi meritat. În cadrul unui mesaj, manelistul și-a exprimat opinia despre muzica din țara noastră, dar și despre ascultători.

Costel Biju și-a arătat nemulțumirea în mediul online după ce și-a dat seama că oamenii au alte preferințe în materie de muzică față de ceea ce el consideră că merită cu adevărat, cum ar fi una dintre melodiile lui Florin Salam lansată alături de Săndel Piticu, doi dintre cei mai puternici artiști, așa cum manelistul îi numește.

Costel Biju, nemulțumit de muzica din România

Costel Biju a ținut să precizeze că succesul său nu are deloc de suferit, pentru că toate piesele sale devin hit-uri, însă nu poate spune același lucru și despre piesele lansate de Florin Salam, care nu au numărul de vizualizări pe care l-ar merita, de fapt.

Manelistul este de părere că românii nu mai ascultă muzică de calitate și că, implicit, muzica din țara noastră a ajuns la un nivel foarte scăzut.

„Oricum s-a distrus muzica la noi în România... ascultătorii de muzică din România au deficiență mentală! Dar promit că o să fac tot posibilul să schimbăm ceva în privința asta... Eu nu mă plâng de statutul pe care îl am, știți că am numai hituri la orice pas, dar mai apare câte o melodie cântată de soliști puternici(...) cântată de șeful României (Florin Salam) împreună cu Săndel Piticu și nu își are valoarea și vizualizările pe care le merită! S-a schimbat lumea în rău”, a fost mesajul pe care Costel Biju l-a scris în mediul online cu puțin timp în urmă.