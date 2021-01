Costi Ioniță este concurentul care a părăsit Survivor România 2021: ”Eu merg înainte. O să fac lucruri mărețe”

In articol:

Roxana Nemeș si Costi Ioniță au fost nominalizați de echipa Faimoșilor. Alexandra Stan a fost nominalizată de Zanni, care a fost cel mai votat concurent de la Faimoși. Din păcate, cel care a părăsit competiția Survivor România 2021 a fost Costi Ioniță.

Costi Ioniță este cel mai vârstnic dintre Faimoșii de la Survivor România 2021 și probabil cel mai bogat. Cu peste 20 de ani de experiență în muzică ”Doctor Costi” a rupt piața românească în plină criză. Costi Ioniță a mers în Republica Domincană pentru a-și demonstra că poate să-și depășească limitele.

”Am descoperit că pot să trăiesc in condiții din acestea, cu tarantule, păianjeni și soricei, am reusit să dorm liniștit. Într-adevăr, foarte putină hrană si eu consider asta ca un post. Este ceva extraordinar, serios. Pentru mine aceste săptămâni au fost extraordinare”,a spus Costi Ioniță, înainte să afle că este eliminat din competiția Survivor România 2021.

Costi Ioniță este concurentul care părăsește Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimosul a fost îmbrățișat de colegii lui, iar la sfârșit a transmis un

mesaj emoționant. Costi Ioniță a spus ce a însemnat competiția Survivor pentru el, mărturisind că a fost o experiență minunată, pe care o recomandă tuturor care au posibilitatea.

„Cum să zic.. Nici nu regret nimic, nici nu mă bucur de ceva anume. E foarte important în viața unui om să fie echilibra și să primească orice fel de veste cu tărie, cu seriozitate. Mi-a plăcut foarte mult aici, am învățat foarte multe lucruri. Este o experientă extraordinară și o recomand tuturor care o să aibă posibilitatea și cam asta este. Eu merg înainte, ceea ce am de făcut o să am de făcut și o să fac lucruri minunate și mărețe”,a spus Costi Ioniță.