Costin a murit într-o parcare subterană în mall-ul în care lucra! Tânărul, găsit într-o poziție nefirească

Caz șocant în Constanța! Costin, un tânăr de 31 de ani, a fost găsit mort în parcarea unui centru comercial în care lucra ca paznic. Trupul său neînsuflețit a fost găsit vineri, în după-amiaza zilei de 12 martie. În aceeași zi, bărbatul se prezentase la muncă, însă a fost trimis înapoi acasă pentru că se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„Solicitarea a fost în jurul orei 15:40, în data de 12.03. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje, unul SMURD B si unul SMURD C”, au declarat reprezentanții ISU Dobrogea, pentru Repulica.

Ajutoarele medicale care au ajuns la fața locului nu au putut face nimic pentru Costin. Ceea ce le-a atras atenția autorităților a fost poziția nefirească în care trupul neînsuflețit al tânărului a fost găsit.

El a fost găsit în poziția de șezut pe o bară din parcarea mall-ului, picior peste picior și cu capul aplecat. Necropsia nu a scos la iveală faptul că tânărul ar fi consumat substanțe interzis e înainte să moară în condiții suspecte. Polițiștii au percheziționat rucsacul găsit lângă tânărul mort, în care au descoperit mai multe foițe din care se pot prepara țigări. Agenții au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în rem.

Prietenii lui Costin au deschis o strângere de fonduri pentru a îl putea înmormânta

Mai mulți dintre oamenii care l-au cunoscut pe Costin au demarat o strângere de fonduri în mediul online pentru ca tânărul să fie îmormântat.

Părinții tânărului de 31 sunt decedați, iar singurele lui rude sunt bunica și un unchi, care nu au posibilități financiare. Din ultimele informații, strângerea de fonduri a fost încheiată, iar oamenii au donat pentru înmormântarea lui Costin.

„În cursul zilei de ieri am aflat cu amărăciune faptul că unul din prietenii noștri, Costin, a decedat subit la doar 31 ani. Cauzele sunt încă necunoscute, iar familia lui nu are posibilități, părinții fiind ambii decedați, iar singurele lui rude sunt bunica, aproape 90 ani și un unchi care muncește pe unde apucă. Alături de câțiva prieteni am decis să facem tot ce se poate pentru a-i oferi prietenului nostru o înmormântare creștinească și vă rugăm să ne ajutați să strângem cât de mult. Vâ rog din suflet pe toți cei care au posibilitatea și doresc să ne ajute în tentativa noastră de a da o mână de ajutor familiei îndoliate! Vă mulțumesc anticipat!”, a scris Mihai Luka, inițiatorul strângerii de fonduri.