Costin Gheorghe își continuă dezvăluirile din perioada de autoizolare. Dacă în primele zile, am aflat ce l-a ”îndemnat pe el în lupta cu epidemia de coronavirus”, acum, faimosul de la Exatlon poveștește cum este perioada de singurătate impusă de regulile personale.

Citeste si: Italia moment de cumpănă: Un nou vârf în bilanțul cazurilor de coronavirus

Citeste si: Un afacerist israelian, găsit mort în București. Ce s-a descoperit la autopsie

”ZIUA A TREIA

Astăzi, m-am trezit mult mai optimist. Spuneam ieri că întrebarea ”Și acum ce să mai fac?” va deveni obsedantă. Nu am vrut să fie așa. Stând la autoizolare, m-am tot întrebat dacă eu aș putea fi util pentru cei asemeni mie. Eu nu sunt medic, nu mă hazardez să dau sfaturi, nu vreau fiu judecător, nici măcar moral,ca să dau verdicte legate de comportamentele oamenilor în această perioadă de restriște. Și să fac pe psihologul, chiar că nu pot. Și atunci ce aș putea face? Am găsit. Eu sunt sportiv, așa că pot da câteva idei despre ce am putea face pentru a ne dezmorți în spațiul restrâns al unui apartament. Ideea mea e bună, îmi spune sora mea...Da chiar ar merge să postezi pe internet astfel de recomadări, îmi spune și cealaltă soră. Ba chiar te vom ajuta plusează prima.

Bun, dar cum facem? le întreb. Eu sunt închis în casă și voi știți că nu avem voie să ne întâlnim.

Simplu,îmi răspunde Elena. Tu vei iniția pe instagram live-ul și poți invita două persoane. Așa că privitorii vor putea vedea în direct ceea ce fac toate cele trei persoane și poate vor încerca să facă și ei mișcare. Perfect. Așa vom face și... dacă tot te pricepi, Elena ești prima mea invitată, i-am zis.

Știam că nu mă putea refuza, pentru că așa mă ajută și pe mine, dar și pe toți cei dornici să mai alunge din monotonia claustrării din cauza nenorocitei de epidemii de coronavirus. Apoi, m-am gândit că ar fi bine să mai invit pe cineva și mai potrivit ca Alex Florescu, antrenorul meu de fitness, și totodată un prieten bun, care îmi va da un program după care să mă ghidez.

”Trebuiem să facem mișcare atât cât stăm autoizolați în case”

-Alo!Salut Costin.

-Salut, îî răspund.

Și apoi a urmat o convorbire de vreo 10 minute în cursul căreia am pus la punct toate detaliile legate de exercitiile fizice. Mi-a dat un program pe care l-am și pus în practică mai pe seară. Abdomene, genoflexiuni, flotări și așa mai departe. Trebuiem să facem mișcare atât cât stăm autoizolați în case. Pentru că vorba aceea-omul mănâncă de plictiseală. Așa că, riscul de a constata că tricourile parcă au intrat la apă este foarte mare. Astăzi, mi-a ținut de urât toată familia. Am vorbit cu părinții, cu Ani, sora mea mai mică, și cu fiica mea, Ema. Și cine credeți că era cea mai îngrijorată?Da, ea, mama. Încearcă să îmi dea sfaturi dar ce să spună!O liniștesc și apoi închei convorbirea. Mâine urmează o nouă zi și vom pune în practică,pe instagram, programul sportiv. Fiți alături de mine.”