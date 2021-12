Cove a fost la un pas de moarte! Momentul care i-a marcat copilăria: „Putea fi fatal...”

In articol:

Coveșeanu Gabriel, cunoscut drept Cove, este unul dintre cei mai celebri prezentatori tv din România. În cel mai recent interviu, el a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute din perioada copilăriei, care a fost marcată de regimul ceaușist din România.

Celebrul prezentator tv a mărturisit că a fost la un pas de moarte, după ce a trecut strada cu ochii închiși. El a fost lovit de mașină, iar impactul ar fi putut fi fatal.

„În copilărie, eram aşa, mai şmecher. Şi am făcut un experiment ce putea fi fatal. Am trecut strada cu ochii în sus şi m-a lovit maşina. Am avut noroc, am scăpat şi, uite, îţi răspund ţie la întrebări. Mă credeam şmecher şi nu a fost asta. Cred că vazusem vreun film cu supereroi”, a dezvăluit Cove, pentru Ciao.

Cove a mărturisit că era un copil care le făcea de multe ori probleme părinților.

Prezentatorul își aduce aminte de toate momentele haioase pe care le-a trăit în copilărie.

„Eu am foarte multe amintiri haioase, am făcut tot felul de năzbâtii. Erau haioase pentru mine, dar dramatice pentru părinţi. De la momentul în care le-am dărâmat mobila din casa pe care abia o achiziţionaseră până la faptul că am traversat strada cu ochii în sus şi am fost lovit de o maşină”, a mai spus Cove, pentru sursa citată mai sus.

Cove, alături de mama lui, în perioada copilăriei [Sursa foto: Instagram]

Cove, despre copilăria petrecută în timpul comunismului! De ce nu a mai apucat să îi dea flori Elenei Ceaușescu?

În ciuda tuturor momentele dificile și a greutăților acelor vremuri, copil fiind, Cove a dezvăluit că a reușit să găsească și lucrurile bune în perioada comunistă.

Mai mult decât atât, el a dezvăluit că a fost ales într-un an să îi dea flori Elenei Ceaușescu, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Securitatea a preferat că tovarășa Elena Ceaușescu să primească flori din partea unui băiat blond. Cove a dezvăluit că în copilărie era gelos pe Andrei Duban, care mereu era ales să ofere florile.

„Frumoasă. Am fost copil, adolescent, e aceea perioadă a vieţii în care vezi partea frumoasă. Nu ai griji, nu ai probleme, ce ştiam eu că trăiam în comunism? Am stat la cozi, dar era ceva normal, am fost şi pionier şi UTC-ist, dar m-au pierdut pe parcurs. M-au selectat într-un an să îi dau flori tovarăşei Elena Ceausescu, dar a venit Securitatea şi a constat că eram cam negru la ten şi tovarăşii preferau blonzii. Aşa că m-au exclus. Am fost trist şi gelos pe DUBAN care era ales mereu să dea flori”, a mai spus prezentatorul tv, pentru aceeași sursă.