Cove nu va mai prezenta emisiunea „Vorbește lumea”! Prezentatorul TV și-a anunțat demisia

Gabriel Coveșeanu, cunoscut drept „Cove”, a făcut un anunț care a lăsat cu gura căscată pe toată lumea. După ce timp de șase ani a prezentat emisiunea „Vorbește lumea”, acum acesta a dezvăluit că face un pas în spate și că se retrage din acest proiect.

Este deja a doua vedetă importantă care pleacă de la PRO TV.

În urmă cu câteva luni, Florin Călinescu anunța că se retrage din juriul „Românii au talent”.

„Bunii mei, vorbeste lumea ca schimbarile fac parte din viata noastra si sunt bune, atunci cand vin la momentul potrivit. Acelasi lucru vi-l pot spune si eu, astazi, cand va anunt ca incepand de luni, nu voi mai face parte din echipa PRO TV si, totodata, a emisiunii Vorbeste Lumea.

A fost o perioada frumoasa, in care am avut parte de multe provocari si am cunoscut multi oameni, carora le multumesc si le urez succes pe mai departe. Cat despre mine, va astept in continuare la teatrul Ion Creanga, dar si pe retelele sociale, unde va voi tine la curent cu toate viitoarele mele proiecte", a declarat Cove, potrivit click.ro.

Adela Popescu se reîntoarce la „Vorbește lumea”

Adela Popescu s-a alăturat proiectului în ianuarie 2016 și a renunțat de trei ori, pentru că se pregătea să nască. De fiecare dată, ea a fost înlocuită de Lora. Cove și artista au prezentat ultima dată emisiunea în această formulă în perioada ianuarie-iunie 2021, iar după plecarea Lorei, Cove a avut alături alți cinci co-prezentatori: Sore, Veve & Coţofană (matinalii PROFM), Theo Rose şi Viviana Sposub. Acum,

după retragerea fostului ei coleg de la „Vorbește lumea”, Adela Popescu și-a anunțat întorcerea.

„Dragii mei, nu mă aşteptam să vă dau aşa rapid această veste, dar... mă întorc! Ştiu deja că voi avea emoţii să fim împreună, aşa că sper să-mi fiţi aproape şi să vedeţi ce v-am pregătit alături de colegii mei.

Cum Radu e gata să îmi pregătească sandwich-ul de dimineaţă, mamaie să îl supravegheze pe bebeluş, iar copiii să picteze la grădiniţă, mă declar mai mult decât pregătită să ne vedem, de luni până vineri”, a declarat Adela Popescu.