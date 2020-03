Un pacient depistat cu virusul COVID - 19 a oferit declarații în premieră despre simptomele pe care pacienții depistați cu virusul ucigaș le manifestă.

Previziune cutremurătoare. Efectele COVID - 19 în lume

Antonio Pesenti, coordonatorul regiunii Lombardiei și medicul care gestionează mutarea pacienților depistați cu virusul COVID - 19 între spitalele din regiune, trage un semnal de alarmă.

Citeste si: Guvernul ajută românii care au credite. Anunțul făcut de Câțu. News Alert

„Fluxul de persoane bolnave este foarte mare. Să spunem că un sfert spre o treime dintre bolnavii care sunt spitalizați se duc la terapie intensivă. Printre ei sunt și tineri. Cred că va fi o catastrofă pentru sănătate. Este o contagiune care seamănă cu gripa spaniolă de la sfârșitul Primului război Mondial, când au murit milioane de oameni.

Virusul nu este letal, probabilitatea individuală de a murit este destul de scăzută, de 3% în acest moment. Cei infectați pot să reprezinte 35% din poporul italian, maxim o treime. Dar asta înseamnă maxim șase sute de mii de morți, același număr ca cei din prima perioadă de care am vorbit, din primul război mondial. Când te afli într-un loc în care ajung brusc 50 de pacienți grav bolnavi de intubat și tu știi că nu poți întuba toate persoanele într-un minut...Mulți oameni se vor îmbolnăvi și mulți vor muri”, a declarat medicul pentru postul italian LA 7.

Ce spune pacientul depistat cu virusul COVID - 19

Postul italian LA 7 a făcut un reportaj dintr-un spital care are grijă de pacienții depistați cu COVID - 19. Unul dintre pacienți a oferit detalii care ajută oamenii să înțeleagă simptomele și stările prin care trece un bolnav de coronavirus.

Citeste si: Bombă la Survivor! Iancu Sterp şi Sony Flame au intrat în marea competiţie de la Kanal D. În total, patru noi concurenţi, doi Faimoşi şi doi Războinici, se luptă pentru premiul disputat în Republica Dominicană.

Citeste si: Un medic infectat cu COVID-19 a dezvăluit ce simptome a avut în fiecare zi de la diagnosticare

„Când sunt în pat mă simt bine, când trebuie să mă ridic pentru a merge la baie, intru în suferință. Am crezut că este o gripă tradițională, dar febra a persistat până a ajuns la 38,5-39, nu credeam că am Coronavirus în acel moment. Eram destul de liniștit. Inițial, respiram normal, dar respirația s-a îngreunat.

Îmi lipsește contactul cu exteriorul, cu familia. Nu pot să îmi văd copiii. Am înțeles adevărul când am fost internat, mi-am dat seama de gravitate când am văzut suferința oamenilor. Vreau să le spun tuturor că nu este o glumă, regulile trebuiesc respectate. Dacă l-am luat, oricine îl poate lua. Stați în casă, respectați regulile”, a fost mărturisirea emoționantă de pe patul de spital a italianului despre efectele COVID-19.

Citeste si: Alex Bodi se refugiază în credinţă după divorţul de Bianca Drăguşanu: “Dumnezeu ştie cât să ne ţină în focul ispitelor şi greutăţilor, dar ne scoate la momentul potrivit”