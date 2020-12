Crăciun distrus pentru Carmen de la Sălciua! Cum i-a stricat toate planurile noua tulpină de coronavirus

Doar că, odată cu apariția unei noi tulpini de coronavirus, una mult mai agresivă decât cea cu care era lume obișnuită, Marea Britanie a fost închisă, izolată complet, de restul țărilor europene.

In articol:

Și, normal, pe lângă izolare, s-a luat decizia de a se impune și un lock-down sever, zona Londrei și restul Angliei fiind, acum, în situația de a închide toate cluburile și restaurantele. Și, din acest motiv, toate planurile frumoasei Carmen de la Sălciua s-au anulat, iar artista va fi nevoită să petreacă Crăciunul acasă, singură sau alături de câteva persoane din familia ei, și nu așa cum și-ar fi dorit, alături de Culiță Sterp.

Carmen de la Salciua si CUlita Sterp s-au despartit

”Din păcate, concertul de Crăciun pe care Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, alături de alți artiști, s-a anulat din cauza restricțiilor din Londra. Artiștii își cumpăraseră deja și biletele de avion, făcuseră rezervări la hotel, totul a fost anulat, toată lumea pierde bani din cauza asta. Dar restricțiile sunt foarte dure și nerespectarea lor este periculoasă, se poate ajunge și la arestare pe lângă amenzile uriașe”, ne-a spus unul dintre organizatorii evenimentului.

Carmen de la Salciua voia sa faca show in Anglia

Iar dacă pe când anunța, încântată, evenimentul din Londra, Carmen de la Sălciua se grăbea să precizeze că s-au normalizat relațiile cu Culiță Sterp, de această dată, anunțul făcut de vedetă a fost unul laconic, precizând doar că seara de concert a fost anulată.

Carmen de la Sălciua l-a părăsit pe Cosmin Isăilă pentru Culiță Sterp

”După ce m-am despărțit de Culiță Sterp, după câteva luni, am început o relație. El, mai întâi, mi-a fost amic, mă consola. E blând, e bun și mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie. Adică liniște, bucuria de a avea un sprijin adevărat lângă mine. El nu vrea să profite nicio secundă de mine, preferă să fie discret, nu vrea să se afirme pe spatele meu. De aceea, de altfel, nici nu ne prea afișăm, preferăm să ne trăim, în liniște povestea”, ne-a spus, după divorțul de Culiță Sterp, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua, atunci când a recunoscut relația cu Cosmin Isăilă.

Doar că povestea de dragoste a durat doar un an, cei doi despărțindu-se. ”Da, din păcate, ne-am despărțit... Nici nu pot să zic că a fost un motiv anume”, ne-a spus Cosmin Isăilă, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua. Mai mult decât atât, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Cosmin Isăilă a dat mai multe detalii despre despărțirea care a șocat showbiz-ul românesc. ”Și eu simțeam că ne potrivim, chiar ne gândeam să avansăm în relație... Doar că, ceva, și nu știu ce, s-a schimbat. Adică, să fiu sincer, dacă acum un an, acum câteva luni, chiar și luna trecută, băgam mâna în foc pentru Carmen, în ultimele săptămâni ceva s-a schimbat total. Nu știu ce, dar am simțit...”, ne-a mai explicat Cosmin Isăilă despre relația cu Carmen de la Sălciua.