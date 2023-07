CRBL, înșelat! Reacția incredibilă pe care a avut-o artistul atunci când a aflat de infidelitatea fostei iubite: ”Am și față de prost”

In articol:

Eduard Mihail Andreieanu alias CRBL este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară. Cântărețul a muncit foarte mult și și-a construit o carieră cu adevărat remarcabilă.

CRBL, trădat în dragoste

Chiar dacă mulți oameni îi cunosc viața, anumite detalii au ieșit abia acum la iveală.

CRBL, în vârstă de 45 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară. Mulți oameni îi cunosc povestea de viață, însă nu toată lumea știe despre momentul în care CRBL a fost înșelat de o fostă iubită.

În prezent, CRBL se poate lăuda cu o viață frumoasă și liniștită. Cântărețul este căsătorit cu Elena, cu care are și un copil, o fetiță pe nume Alesia Ecaterina.

CRBL, înșelat de o fostă iubită [Sursa foto: Instagram]

Înainte să fie cu soția lui, Eduard CRBL a avut mai multe relații amoroase. Una dintre aceste relații a trait-o cu o domnișoară, care l-a cam trădat. Toată povestea s-a petrecut pe vremea când artistul avea 25 de ani. Idila dintre CRBL și respectiva domnișoară s-a petrecut la Pitești, orașul unde locuia artistul.

”Am și față de prost” Reacția incredibilă pe care a avut-o artistul când a aflat că a fost înșelat

Ei bine, dragostea dintre CRBL și respectiva domnișoară era cu adevărat pasională. Cei doi se vedeau când la el, când la ea. Artistul a mărturisit că era normal la vârstele acelea să se mai întâmple căte o escapadă atât din curiozitate, cât și din greșeală. Totodată, atunci când și-a dat seama că este înșelat, CRBL nu a confruntat-o direct pe iubita lui și a așteptat momentul potrivit.

„ Da, păi am și față de prost câteodată. Normal. Îți dai seama că m-a înșelat. Eu nu-s bărbat?! Normal că la vârstele respective se întâmplă escapade, poate din curiozități, poate din greșeli, poate din ambiții. Am prins-o. Am mirosit-o, am tăcut, mi-am jucat cartea. Ne-am văzut și i-am zis: „Cine e?!”. Eram la Pitești, ba locuiam, ba nu locuiam. Ba venea ea la mine, ba mai stăteam eu.”, a mărturisit CRBL în cadrul podcastului.

De asemenea, artistul a mai precizat că ceea ce a trait se încadrează tot la categoria de lecții și că la acea vârstă fragedă se întâmplă adesea lucruri de genul acesta în relații.

,,. Eram într-o zonă din asta de tachinare. Nu-mi răspunde. Atât, asta a fost. I-am pus niște întrebări… Într-o relație ești, ești, ești, poate că ai prieteni sau amici care nu-ți spun nimic, dar să-ți spun după ce se termină totul. Vorbim de vârstă din asta fragedă. Aveam 25. E normal să se întâmple asta. Se numesc tot lecții”, a mai spus cântărețul.