Cum a ajuns CRBL să se certe cu mama lui Smiley: „Și eu tâmpit, în loc să o las pe femeie”. Artistul a recunoscut că el și soțul Ginei Pistol nu și-au vorbit câteva luni

In articol:

În urmă cu mai mult de două decenii a luat naștere trupa „Simplu”, formată din Smiley și CRBL. Cei doi au făcut istorie cu melodiile lor și în doar câțiva ani au devenit cei mai iubiți artiști din România. Au dat lovitura cu piesa „Oficial îmi merge bine” și au cunoscut un succes remarcabil, însă, în spatele cortinelor, relația dintre cei doi nu a fost întotdeauna așa cum se vedea din exterior.

În cadrul unui interviu, CRBL a dezvăluit că la un moment dat a intrat în polemici chiar și cu mama lui Smiley. Iată care este motivul!

Odată cu marele succes pe care l-au avut, cu numeroasele evenimente pe care le susțineau pe cele mai mari scene din țară, au avut parte și de discuții în contradictoriu, certuri, fiind implicați chiar și părinții.

„Am fost rebel și-am vrut să gust din fiecare bucățică în parte. (…) Undeva are niște ingrediente ascunse, că d-aia există un singur Marius Moga. Inițial, pentru mine a fost dansul, apoi a trebuit să evoluez, să învăț să cânt lângă Smiley. Mult timp am fost complexat că nu știu, că nu pot, târziu am luat primele lecții de canto, datorită și din cauza lui Smiley, că râdea de mine pe scenă! Am făcut pasul către canto pentru a-mi educa urechea. Cu Smiley am stat certați câteva luni. Și-a rupt mâna la un moment dat domnul Smiley, aveam niște concerte contractate.

Citeste si: Suferiti de tensiune mare? Recomandari de ceai pentru scaderea tensiunii

Citeste si: „Mi se face pielea de găină, dacă îmi aduc aminte”. Cine l-a ajutat pe Culiță Sterp să scape de controlul judiciar și să poată ieși din țară, în urma problemelor cu legea- kanald.ro

Citeste si: Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

I-am zis să stea doar pe scenă, am vorbit și cu mama lui, am avut un clinci, am stat nevorbiți câteva luni. Mi-am cerut scuze ulterior, eram mai recalcitrant, am folosit si niște cuvinte urâte, apoi s-a așezat totul. Și cu Smiley, si cu părintii lui.”, povestea anul trecut CRBL, potrivit playtech.ro.

Citește și: „Ne mutăm” Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au luat toți copiii și au plecat din România! Ideea pe care se gândeau de mult timp să o pună în practică. Despre ce este vorba

CRBL și Smiley nu și-au mai vorbit 3 luni

Chiar dacă pe scenă erau împreună, atunci când pe ei nu bătea lumina reflectoarelor erau parcă doi străini, refuzând chiar și să se salute atunci când se întâlneau. CRBL a dezbătut și episodul în care a avut loc cearta cu doamna Maria, atunci când Smiley, în timp ce se dădea cu rolele alături de Moga, a căzut și și-a rupt mâna. În acel moment, mama lui Smiley i-a acuzat pe CRBL și pe Marius Moga că doar profită de fiul ei.

Citeste si: Xonia a fost prinsă la volan sub influența substanțelor interzise. Ce se va întâmpla cu artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce Lia Bugnar nu își dorește copii. Fostul ei iubit, Anghel Damian tocmai a devnit tătic- radioimpuls.ro

„Nu am vorbit trei luni. Mergeam la concert împreună dar nu vorbeam eu cu Smiley, nici salut. După ne-am dat seama că suntem proști, am fost certat de doamna Maria că și-a rupt mâna, dar a fost Moga de vină. S-a dus să se dea cu rolele și și-a rupt mâna. Mama lui Smiley mi-a zis că «E băiatul meu, îl folosiți ca să faceți bani!». M-am certat cu doamna Maria. Da, pai de-acolo a început cearta cu Smiley. Și eu tâmpit, în loc să o las pe femeie să își spună oful... Moga și cu Smiley, doi roleri sportivi, s-au dus să se dea pe rampă”, a dezvăluit CRBL, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Citește și: „Da, au o relație” Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță formează cel mai nou cuplu din showbiz. Vedeta a avut o reacție vehementă pe rețelele de socializare, după ce s-a zvonit că medicul este căsătorit