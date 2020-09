Pensii mărite de la 1 septembrie, pentru cinci milioane de oameni

Creșterea cu 14% a punctului de pensie a intrat în vigoare astăzi 1 septembrie. Prin urmare, aproximativ cinci milioane de pensionari din România vor avea venituri mai mari. Cu această majorare de 14%, punctul de pensie ajunge de la 1.265 lei la 1.442 lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 177 de lei.

Pensiile ar fi trebuit să crească cu 40 la sută de la 1 septembrie, potrivit unei legi adoptate în guvernarea PSD, dar criza sanitară a făcut imposibilă această majorare.

Citeste si: Cristi Comănici aruncă bomba: ”Livian nu vine la Puterea Dragostei”! Fratele Biancăi nu-și dorește în emisiune concurenți din sezonul 2

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Video. Syda, show cu de zile mari la terasă alături de iubita lui! Bogdan Ionescu a trecut la mâncare bio | EXCLUSIV

Citeste si: Nu totul este roz în viața lui Jador: mama artistului este bolnavă, iar acest lucru îl afectează pe cântăreț „Îți dai seama că nu-mi arde”

Președintele Klaus Iohannis a declara că în contextul actual este imposibilă creșterea alocațiilor și pensiilor cu sumele prevăzute anterior.

„Ne găsim într-o situație foarte complicată. Ne dorim sincer să creștem și alocațiile și pensiile. De la dorință sinceră la putință e o cale mai lungă. Veniturile la bugetul statului s-au diminuat semnificativ. În loc de un deficit de 3%, vom avea un deficit considerabil mai mare. Deja acum am depășit deficitul calculat pentru întregul an. În aceste condiții, când ne luptăm să revigorăm economia românească, nu cred că se asteaptă cineva ca toate cheltuielile planificate inițial să fie făcute. Pur și simplu nu sunt bani. Totuși am rugat guvernul să vină cu măsuri, atât cât putem să ne permitem în momentul acesta”, spunea acesta, într-o conferință de presă.

Punctul de pensie este un element utilizat în calcularea pensiei. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.