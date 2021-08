Criminalul educatoarei din București a lăsat un bilet de adio! Ce le-a transmis fiicelor sale, înainte să fie arestat: „Lili are...”

Fostul soț al Lilianei 23:28, aug 16, 2021 Autor: Clara Ionescu

Bărbatul care a ucis-o pe Liliana, educatoarea de 48 de ani din București, a lăsat în urmă un bilet de adio. Vineri, la o zi după crima care a șocat o țară întreagă, bărbatul a trimis un colet în care se afla un bilet de adio, o trotinetă și o sumă de 200 de lei.

Coletul a fost trimis chiar la locul crimei, unde femeia de 48 de ani a fost ucisă cu sânge rece.

Fostul soț al Lilianei i-a transmis fiicei sale mai mari să închirieze din camerele din casă pentru a face rost de bani și să plătească datoriile. El a mărturisit că educatoarea ar avea 4.000 de lei pe numele ei, pe care îi poate scoate pentru a acoperi datoriile. În bilet, ucigașul a mărturisit că este conștient că va ajunge în închisoare.

„Lili are 4.000 de euro pe numele ei(...) să îi scoateți pentru datorii casă. Eu am amenzi, unele s-au prescris. Și firma are datorii, cred. Geta am lăsat trotineta, căștile și 7 milioane la magazin vis a vis de tine pe stradă la tine. Să achitați la facturi. Vedeți că telefonul Lilianei e în casă. L-a ascuns ea. Să îl dea Maria pe Olx, să îl vândă să achite la facturi. Închiriați casa toată să nu vină datorii sau la câte o studentă într-o cameră sau faceți mai multe camere din rigips să închiriați să nu se adune datorii", a scris bărbatul în biletul de adio.

Biletul transmis de ucigașul educatoarei din București

Noi detalii șocante despre ucigașul Lilianei

Fostul soț al Lilianei a fost găsit și reținut de polițiști, după patru zile de căutări. Fratele victimei a făcut dezvăluiri șocante despre bărbatul care și-a ucis soția cu sânge rece. El îl descrie pe bărbat ca fiind „diavolul în persoană”.

„Era dublă personalitate, era partea cu avocatul şi era diavolul în persoană. Pe stradă era avocat și în casă cu familia unde trebuia să fie avocatul, era diavolul", a spus fratele educatoarei ucise, pentru un post de televiziune.