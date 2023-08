Crina Abrudan lovește din nou! Nu iese din costumul de panteră și îi face pe toți să întoarcă capul după ea pe plajă | EXCLUSIV

In articol:

Deși s-a retras din televiziune, Crina Abrudan reușește să rămână în spațiul public, fiind urmărită de o masă mare de oameni. Vedeta este căsătorită cu fostul fotbalist Gabi Popescu, alături de care este foarte fericită.

Crina Abrudan întoarce orice cap pe plajă

Crina Abrudan are 45 de ani, însă dacă o vezi față în față, mai ales în costum de baie, mai mult de 20 nu îi dai. Vedeta știe să își pună corpul în valoare și să facă orice privire să rămână blocată asupra ei.

Recent, paparazzi au surprins-o din nou pe plajă, la fel de provocatoare și sexy cum obișnuiește să apară în public de fiecare dată. Nu a renunțat la costumul de baie cu imprimeu de panteră, demonstrând că atitudinea de felină i se potrivește cel mai bine. Totuși, Crina nu se dezlipește de soțul ei și îi lasă pe ceilalți să o admire de la distanță.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS! A fost decretată starea de urgenţă în Rusia- stirileprotv.ro

Crina Abrudan se îmbracă cu hainele soțului ei

Crina Abrudan recunoaște că mai atentează din când în când la dulapul șoțului ei. Este la modă să porți hainele celui pe care îl iubești, mai ales că Gabi Popescu, cum spune ea, nu este un împătimit al cumpărăturilor de haine.

„Eu din dulapul lui mai împrumut uneori diverse …Recunosc. Mai o cămașă, mai un sacou. Chiar de curând am împrumutat un sacou din dulapul lui și m-a întrebat de unde am luat sacoul respectiv. L-am întrebat dacă nu îl recunoaște cumva, mi-a zis că nu, așa că i- am zis că dacă nu l-a mai purtat de 10 ani era momentul să îl port eu. Îi mai împrumut uneori încălțările. De exemplu, uneori în vacanțe nu are sens să-mi iau și eu niște încălțăminte sport în plus în bagaj că oricum are el 3-4 perechi, așa că mă încalț de la el.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Dacă mă mai iei o dată la mișto, atât îți trebuie!”. Ana Morodan, deranjată de atitudinea șoferului ei. Ce i-a spus „Contesa digitală” când a întrebat unde este mașina- radioimpuls.ro

El nu își cumpără multe lucruri. El își cumpără exact cât poartă. Garderoba lui este foarte restrânsă și este compusă așa din jeans, tricouri: albe, negre, gri, cămăși la fel, și hanorace. Avem amândoi o pasiune pentru hanorace ceva extraordinar. Mai împrumut uneori câte un hanorac de la el, dar când își ia un hanorac care îi place îmi spune din start să nu mă ating de el. Și nu îl ating 2-3 săptămâni, o lună, dar după aceea da.(...) Nu îi cumpăr ceva special ca să port și eu, dar dacă se nimerește după aceea, da. Nu vă închipuiți că avem același număr la încălțăminte, că este diferență de două numere, dar la încălțămintea sport mai merge”, a declarat Crina Abrudan, pentru Ego.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!