Cristi Boca ar fi trebuit să fie, de fapt, al treilea finalist Chefi la cuțite 2020?! Ce s-a întâmplat imediat după semifinală. Nimeni nu se aștepta: "Pentru noi..."

În urmă cu doar o seară, semifinala „Chefi la cuțite” 2020 sezonul 8 s-a încheiat. Au fost aleși cei trei concurenți care se vor lupta pentru titlul de cel mai bun bucătar din România și pentru premiul de 30.000 de euro. Cu toate acestea, la scurt timp după încheiere, un mesaj controversat a apărut pe rețelele de socializare.

Mesaj neașteptat după semifinala Chefi la cuțite 2020, sezonul 8

In articol:

9 semifinaliști s-au luptat pentru un loc în marea finală de la Chefi la cuțite sezonul 8. Însă, doar trei dintre concurenți au reușit să ajungă în finală- Roxana Blenche, Ionuț Belei și Maria Șandru. Totuși, mai mulți concurenți se așteptau ca un al concurent să intre în lupta pentru marele premiu și anume Cristian Boca.

La scurt timp după semifinală, au apărut mai multe mesaje în mediul online, în care foștii concurenți susțin faptul că tânărul din Cluj își merita locul alături de Roxana Blenche și Ionuț Belei. Kani a transmis un mesaj pe contul său de Instagram: "Multumesc @chefflorindumitrescu pentru ca mi’ai dat sansa sa traiesc toate aceste clipe minunate!!

Felicitari @roxanablenche pentru finala ❤️ @bocacristian1 tu pentru noi esti al treilea finalist 🙏🏼".

Cristian Boca, semifinalist Chefi la Cuțite sezonul 8[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, și Claudia a avut câteva cuvinte de spus despre subiectul acesta. "Subscriu intru totul cu ce a spus Kani. Te iubesc ca pe fratele meu mai mic, ești minunat❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘", a scris fosta concurentă de la Chefi la Cuțite sezonul 8.

Cristian Boca, reacție după ce a pierdut locul în marea finală Chefi la cuțite 2020

În urmă cu doar o seară, pe contul de socializare a lui Cristian Boca, a apărut o primă reacție. Se pare că tânărul este de părere că a dat tot ce era mai bun și a crezut până la final că o să câștige titlul de cel mai bun bucătar din România.

Cristian Boca[Sursa foto: Instagram]

"Dacă aș spune că nu m-a afectat semifinala ar fi o mare minciună. Am crezut în finală până în ultima clipă. Din momentul în care am intrat în platoul Chefi la cuțite mi-am promis că voi da tot ce am mai bun din mine și așa am și făcut.

Fiecare farfurie a fost preparată cu pasiune și multă dedicație. Am crezut întotdeauna că dacă îți dorești ceva foarte mult, poți obține acel ceva cu multă muncă și pasiune. De data asta cred că a ales Cel de sus pentru mine dintr-un motiv anume pe care probabil îl voi afla pe viitor.

Poate nu am câștigat titlul, dar am câștigat mult mai mult de atât și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Am fost înconjurat de către oameni minunați încă de la bun început! Atâtea mesaje de încurajare nu am primit niciodată și probabil nici nu voi mai primi.", a scris Cristian Boca, pe contul sau de Instagram.