Cristi Borcea, în vârstă de 51 de ani, este un om de afaceri român, dar și fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București.

Cristi Borcea soții - Mihaela Borcea

Afaceristul s-a căsătorit de trei ori și are 9 copii cu 4 femei. Cine sunt femeile pe care Cristi Borcea le-a luat de soții.

Mihaela și Cristi Borcea au fost căsătoriți în perioada 1988 - 2011. Cristi Borcea are doi băieți și o fetiță cu prima soție, Mihaela. Copiii fostului acționar al al clubului Dinamo București , sunt acum destul de mari, Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo sunt adolescenți de 17 ani.

Cristi Borcea soții. Cine sunt femeile care l-au cucerit iremediabil pe omul de afaceri[Sursa foto: Facebook]

"Cel mai important lucru și cel mai important dar e sănătatea. Datorită unor priorități, am neglijat sănătatea. Copiii sunt cel mai frumos moment, tind spre perfecțiune și zic că am reușit până acum să-i duc pe un drum bun. Un moment greu a fost momentul divorțului. Eu și Cristi formăm în continuare o echipă și se vede acest lucru și toate lucrurile sunt bine. El e a fost cel care a creat toate aceste proiecte și eu le-am dus mai departe. Au fost multe momente grele, dar a doua zi o luam de la capăt. Am luat-o de multe ori de la capăt. Patrick e foarte bine, e sănătos, arată bine, frumos, e baiatul mamei și al tatălui. Despre iubită vorbește cu tata, dar mi-aș fi dorit să vorbească și cu mine. Melissa nu a avut până acum nicio tentativă de genul ăsta (n.r. să aibă iubit)", a spus Mihaela Borcea în 2011, după ce a divorțat de Cristi Borcea.

Cristi Borcea soții - Alina Vidican

Cristi Borcea și Alina Vidican au fost căsătoriți în perioada 2011-2016. Cei doi au împreună un băiețel și o fetiță, George Alexandru are acum 8 ani, iar Gloria are 5 ani.

„Din momentul în care a aflat că Borcea vrea să divorțeze de ea pentru că Valentina era însărcinată, Alina nu a mai fost atât de supărată. Nimic nu a liniștit-o, ea plângând de supărare. Se simte, încă o data, trădată, simte că a fost uitată complet de Cristi Borcea. E clar, nu va mai veni în Romania în perioada următoare, până nu se va convinge că ea chiar mai contează pentru Cristi, măcar ca mamă a copiilor lui”, a spus un apropiat al familiei Alinei Vidican pentru România TV.

Cristi Borcea soții - Valentina Pelinel

Cristi Borcea s-a căsătorit în 2018 cu fostul model, Valentina Pelinel. Actuala soție i-a dăruit lui Cristi Borcea un băiețel și două fetițe gemene. Milan are 4 ani, iar gemenele Indira Maria și Rania Maria au aproape 2 ani.

Cristi Borcea ar fi pus ochii pe Valentina Pelinel încă din 2007, atunci când fostul model se căsătorea cu Cristian Boureanu la Grădina Botanică. Acţionarul lui Dinamo a dansat cu mireasa, a glumit şi a făcut schimb de numere de telefon. La acea vreme, Borcea se împărţea între două femei, amanta pe care o avea de 8 ani, Alina Vidican şi soţia Mihaela Borcea.

„Eu, când m-am căsătorit cu soţul meu, ştiam că el şi Valentina au avut o relaţie, dar mi-a spus că mă iubeşte pe mine şi că nu mai există nimic între ei. Cristi a ales să se căsătorească cu mine şi asta spune totul”, spunea Alina Vidican la acea vreme, în cadrul unei emisiuni TV.

În pofida tuturor lucrurilor, Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au rămas împreună şi se bucură de familia pe care o au şi de cei trei copii.

"Comunicarea e cheia! Cu soţul meu stau seara pe terasă (…). Petrecem uneori şi două, trei ore în care povestim, povestim, povestim, după care ne dăm seama ce chimie există şi ce bine e să stai cu un om aşa toată ziua să nu te plictiseşti”, a spus fostul model.