Cristi Borcea, un tată model! Ipostaza în care l-a surprins Valentina Pelinel, fără să știe: „În urma pașilor lor”

In articol:

Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează în continuare unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă, în ciuda momentelor grele pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului. Relația lor a devenit din ce în ce mai solidă și se pare că iubirea dintre ei crește pe zi ce trece.

Împreună cu cei trei copii ai lor formează o familie unită și numeroasă, iar Valentina Pelinei se laudă ori de câte ori are ocazia cu darul de a avea o familie așa cum își dorește.

Cristi Borcea, la cei 51 de ani, a ajuns să fie tatăl a 9 copii, veniți pe lume din 4 relații. Valentina Pelinel i-a dăruit afaceristului 3 copii, Rania Maria (1 an și 10 luni), Indira Maria (1 an și 10 luni) și Milan (4 ani). Recent, blondina a postat în mediul online o imagine emoționantă, în care îl surprinde pe partenerul său alături de cei trei copii pe care îi au împreună, la plimbare în mall.

Citește și: Valentina Pelinel, totul despre căsnicia cu Cristi Borcea! Ce se întâmplă în relația lor de când au apărut copiii: „Mie nu îmi place să...”

Cristi Borcea, un familist convins

Cristi Borcea este un tată responsabil cu toți copiii lui și se pare că timpul liber îl dedică în totalitate familiei. În fotografia postată de Valentina Pelinel, fostul acționar de la Dinamo le ține de mână pe cele două fetițe, fiindu-i alături și băiețelul în vârstă de 4 ani, Milan.

Citeste si: „Iată definiția perfectă pentru neam prost”. Mihai Morar, reacție dură la adresa lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Care a fost motivul divorţului dintre Alexandru Ciucu şi Alina Sorescu? Iată ce a spus designerul despre soţia lui- bzi.ro

„In urma pașilor lor”, a fost mesajul din descrierea fotografiei cu Cristi Borcea și cei trei copii pe care îi au împreună.

Cristi Borcea, fericită că are două fetițe din căsnicia cu Valentina Pelinel

Înainte să o devină tată alături de Valentina Pelinel, Cristi Borcea devenise tată deja de 6 ori, însă acest lucru nu l-a împiedicat să-și mai dorească copii alături de aleasa inimii sale. La începutul relației lor, după ce a venit pe lume băiețelul, fostul patron de la Dinamo i-a mărturisit soției sale că își dorește o fetiță care să semene leit cu ea. Întâmplarea face ca cei doi să devină părinții nu a uneia, ci a două fetițe minunate.

Citește și: "E un sentiment special, unic!" Cristi Borcea, pregătit să devină din nou tătic. Valentina Pelinel a vorbit despre al patrulea copil

„Rania seamănă cu Cristi, dar are ochii mei. Indira seamănă cu mine, dar are ochii lui Cristi. Sunt total diferite. După ce l-am avut pe Milan și eu îmi mai doream copii, el a zis: „Neapărat să îmi dea Dumnezeu o fată să semene cu tine. Vreau o Valentina mică! Să semene cu tine, dar, eventual, să fie mai tare ca tine. Să aibă ochii mei, care sunt albaștri!”. Și uite că ne-a dat Dumnezeu chiar două. I-am zis: „Uite că tu ai cerut una ca mine, iar eu am primit una ca tine!”. Fix așa a ieșit. Mereu îmi zice: „Ea e Valentina mică! Dar are ochii albaștri, tu nu îi ai!”, a spus Valentina Pelinel, conform ego.ro.