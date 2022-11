Cristi din Banat, țepuit în Spania! Cântărețul a fost la un pas să depună plângere la Poliție: „Sunt tot felul de oameni...”

In articol:

Cu aproximativ opt ani în urmă, Cristi din Banat făcea furori în țara noastră cu șlagărul care l-a făcut celebru, „Ca o apă cristalină”. Nu doar vocea sa, ci și clipul video al melodiei l-au făcut cunoscut la nivel național.

Extrem de excentric și controversat în aparițiile sale, cântărețul a ales să plece din România cu câțiva ani în urmă și să se stabilească în Spania,

unde se află și acum.

Cel care a lansat „Ca o apă cristalină” a avut probleme cu câteva persoane cu care a colaborat. [Sursa foto: Facebook ]

Cristi din Banat, păcălit de cei care trebuiau să-i livreze mobila pentru locuință

În ultima perioadă, Cristi din Banat a devenit extrem de activ pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează legătura cu cei care îl urmăresc. Astfel, cântărețul a mărturisit tuturor că, în ultima perioadă a început să-și renoveze apartamentul.

Lucrurile au mers bine până la un anumit punct, iar vedeta era foarte încântată de faptul că urma să-i dea o nouă „față” casei sale.

Iată însă că problemele au apărut în momentul în care a comandat mobila pentru bucătărie, iar contractorul i-a dat țeapă interpretului.

„Acum sunt în renovare, cu apartamentul. Am fost un pic supărat, pentru că am vrut să depun plângere la Poliție, la domnul de la bucătărie care îmi pune mobila, pentru că mobila de bucătărie mi-o fac la comandă și i-am dat banii înainte și nu a mai venit să îmi pună mobila”, a povestit artistul.

Din această experiență neplăcută, Cristi din Banat a învățat să nu îi mai judece pe români, pentru că aceștia ar fi considerat țepari, pentru că de această dată contractorul care l-a păcălit este de altă naționalitate.

„Deci am plătit, noi românii, nu e chiar așa, și aici sunt tot felul de oameni. Am dat bani tuturor, am renovat și am dat mereu banii înainte, am dat mereu ciubuc câte 50, câte 100 de euro, cât am putut. Și aici sunt tot felul de oameni, nu e adevărat că numai românii sunt...”, a explicat Cristi din Banat, pentru Spynews.