Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au împăcat! Cei doi amorezi au ajuns la o înțelegere. Ce i-a cerut afaceristul tinerei sale iubite

Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au întors unul în brațele celuilalt și sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! Cei doi amorezi nu au putut sta despărțiți foarte mult timp, așa că au decis să-și mai acorde o șansă, însă pentru asta, ambii parteneri au ajuns la o înțelegere.

Mai precis, omul de afaceri a înțeles deplasările în Italia ale tinerei sale iubite, acolo unde șatena își desfășoară activitatea profesională, dar asta nu e tot!

Tatăl Cristinei Belciu s-a opus relației dintre fiica sa și Cristian Boureanu? La 7 luni de la despărțirea celor doi, totul a ieșit la iveală: „Ar vrea să mă vadă cu...”

Pe lângă asta, Cristian Boureanu a avut și o cerință pentru Cristina Belciu, mai precis, acesta a rugat-o să se mute cu fiica sa, Ioana, dorindu-și să o știe în siguranță pe partenera sa de viață.

Declarațiile făcute de Cristina Belciu, înainte de a se împăca cu Cristian Boureanu

Deși erau separați de ceva vreme, Cristina Belciu a făcut o serie de declarații neașteptate despre Cristian Boureanu, având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia și precizând că îi poartă un respect deosebit, mai ales că a învățat o mulțime de lucruri de la el, conform mărturisirilor tinerei.

„Eu am un respect deosebit pentru Cristi și am zis-o de fiecare dată. Nu știu, nu mă mișcă în niciun fel, pentru că nu e treaba mea. Noi am încheiat ceva și de aici este decizia lor ce o să facă. Eu nu concurez cu nicio femeie. Știu ce reprezint și sunt foarte bine cu mine. Nu stau să plec urechea la micile săgeți care se trimit către mine. E sub demnitatea mea. Nu aș avea o problemă dacă fostul meu s-ar împăca cu fosta lui. Niciodată să nu zic niciodată, am învățat de la Cristi. E greu să te gândești la o împăcare”, a declarat Cristina Belciu, pentru un post TV.

