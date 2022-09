In articol:

Politicianul a fost surprins recent de paparazzi WOWbiz.ro pe străzile din București, acolo unde și-a parcat bolidul atrăgând toate privirile domnișoarelor.

Deși pare că s-a retras din lumina reflectoarelor, Cristian Boureanu o duce din ce în ce mai bine. Îmbrăcat la patru ace, politicianul a avut o întâlnire de afaceri chiar în buricul Capitalei.

Cristian Boureanu trăiește pe picior mare

Paparazzi WOWbiz.ro l-au găsit pe Cristian Boureanu în centrul Bucureștiului, la o terasă de minune din zona de lux, doar de vedete frecventată.

Îmbrăcat cu o cămașă și pantaloni casual, politicianul a parcat bolidul de lux pe marginea drumului, a coborât și a mers repede la local, ținând în mână o servietă.

Pe terasa celebrului restaurant, Cristian Boureanu s-a oprit să salute o prietenă, iar mai apoi și-a continuat drumul în incinta localului.

Cristian Boureanu are un bolid de peste 60.000 de euro

Mașina la volanul căreia l-au surprins paparazzi pe Cristian Boureanu este o bijuterie! Evaluat la peste 60.000 de euro, autoturismul decapotabil poate atrage atenția oricărei domnișoare, iar acest lucru s-a și întâmplat cât îl parca lângă trotuarul din București.

Bolidul negru nu este prima mașină decapotabilă pe care Cristian Boureanu o conduce. Fostul politician a mai fost surprins, în mai multe rânduri, la volanul unor astfel de autoturisme, semn că are o mare pasiune pentru ele.

Cristian Boureanu, o viață amoroasă zbuciumată

Celebrul politician mai este numit și playboy de către presa tabloidă, iar publicul cunoaște deja evenimentele zbuciumate pe care le-a avut în viața amoroasă.

Vedeta în vârstă de 49 de ani a fost căsătorită de 2 ori, iar ultimul mariaj s-a încheiat în 2014, fost lui soție având în prezent o relație cu nașul Cristi Borcea.

Ulterior, Cristian Boureanu a avut o relație de 6 ani cu Laura Dincă, iar diferența de vârstă dintre ei a fost un motiv de bârfe pentru toată lumea.

"Laura, într-adevăr, când ne-am cunoscut, avea 18 ani și câteva luni. Toată lumea a urlat, de la familie, tata, fratele meu, toți se dădeau cu capul de pereți. Pe mine mă distrează foarte mult cum oamenii… știi vorba aia românească: câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia? Deci, atâta ură și polarizare pe niște chestii care, până la urmă, nu sunt treaba ta.

Și ca dovadă că noi am avut o relație superbă șase ani și ceva și acum mai am sentimente față de Laura. 100% știe și ea. Eu am încercat tot timpul să iau partea bună de la viață. Ce să fac? Să mă dau cu capul de pereți că am cunoscut o fată pe care o iubesc, dar e mai mică decât mine cu 24 de ani sau să zic, paradoxal, chiar dacă e mai mică decât mine cu 24 de ani, uite că avem sentimente comune", mărturisea Cristian Boureanu în podcastul lui Cătălin Măruță.

