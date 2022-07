Cristian Ciocan ia Londra cu asalt pentru a se apropia de centura WBO. Ce spune despre confruntarea cu Joe Joyce: „Ori la bal, ori la spital!” | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Ciocan speră să își facă marea revenire pe OVO Arena, din capitala Marii Britanii, sâmbătă seara, împotriva lui Joe Joyce, neînvins până acum în boxul profesionist.

Cristian Ciocan: „N-are de ce să-mi fie teamă! Am dat ochii cu adversari mai tari decât el.”

Câștigătorul luptei va avea drumurile deschise către confruntări cu cei mai grei adversari din lume la categoria supergrea.

Joe Joyce (stânga) și Cristian Ciocan (dreapta)

Joyce, un boxer din top 10 mondial la supergrea, dă piept cu Ciocan după aproape un an pe bară. O accidentare la încheietură, suferită în 2021, l-a scos din schemă 49 de săptămâni, însă britanicul caută o victorie de moral care să-l propulseze din nou către cei mai grei dintre grei. De partea cealaltă, Ciocan, de trei ori campion european WBO la supergrea în trecut, vrea să-i strice petrecerea de revenire lui Joyce. Mai mult, boxerul nostru spune că nu se teme de Joyce după ce a boxat cu super campioni ca Tyson Fury și că antrenorul de insulte și provocări, pe care Joyce l-a angajat recent, n-o să conteze atunci când îi va fi mai greu.

„El visează, vă dați seama! Oricine visează, dar, întâi, trebuie să demonstreze lucrul acesta sâmbătă seara. Trebuie să treacă de mine, ca să ajungă acolo. Chestiile astea trebuie să le arăți în ring, pentru că, de vorbit, toată lumea vorbește. Acolo e produsul final. N-are de ce să-mi fie teamă! Am dat ochii cu adversari mai tari decât el. E un tip care promite. Trebuie respectat pentru performanțele lui. E vicecampion olimpic. Mie îmi plac provocările mari și, cu toate că nu are atât de multă experiență pe cât spune, încă nu e copt pentru o întâlnire cu un profesionist.(...) Cu siguranță nu o să se termine la puncte meciul ăsta. N-am venit să dansăm aici! Ori la bal, ori la spital! Este meciul-vedetă și trebuie să arătăm lumii un meci pe cinste!”,

le-a spus Cristian Ciocan jurnaliștilor WOWbiz.

Cristian Ciocan: „Avantajul meu cel mai mare este că sunt la el acasă, deci n-am nicio presiune.”

Ciocan, în vârstă de 34 de ani, merge la Londra cu o formă nu tocmai grozavă în ultimele meciuri în ring. Gălățeanul a pierdut în fața cubanezului Frank Sanchez la începutul anului și are 3 înfrângeri în ultimele 4 confruntări. Acesta a fost invitat să lupte cu Joyce pe ultima sută de metri, după ce lupta dintre boxerul britanic și neozeelandezul Joseph Parker a căzut. Joyce rămâne un potențial challenger pentru campionul WBA, IBF, WBO și IBO la supergrea, ucraineanul Oleksandr Usyk, care își va apăra centurile în fața lui Anthony Joshua, în Arabia Saudită, pe 20 august. Pentru Ciocan, șansa de a-i lua locul lui Joyce merită orice risc.

„Cârcotașii nu știu că trebuie să stăm tot timpul în pregătire și suntem luați în ultimul moment. Dacă aveam și noi un staff puternic în spate, eram anunțați cu câteva luni înainte pentru un meci. Nu e atât de ușor să stai tot anul în pregătire. Noi încercăm să ducem steagul cu mândrie!(...) Tot timpul am căutat meciuri bune și meciuri mari. Avantajul meu cel mai mare este că sunt la el acasă, deci n-am nicio presiune. E pe spinarea lui, nu pe a mea. Eu nu am nimic de pierdut, el are mult de pierdut.(...) Sunt două titluri în joc, WBO International și WBC Silver, care e o centură foarte bună. Te pulsează în primii 2-3 mondial la toate titlurile. Cu siguranță e un hop mare. El e numărul 7 mondial. După meciul ăsta, toate drumurile se deschid”, a declarat Cristian Ciocan în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.