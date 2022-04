Eronim Arădoaie este românul care se antrenează în sala în care Muhammad Ali s-a pregătit pentru cea mai mare luptă din istorie: „În iulie voi lupta pentru centura WBC” | EXCLUSIV

In articol:

Originar din Iași, Eronim s-a stabilit de trei ani în Miami, Florida, pentru a-și îndeplini visul de a ridica, într-o zi, centura de campion în ring.

Eronim Arădoaie: „La sală vin boxeri ca Tyson Fury și vedete ca Adriana Lima.”

Poreclit „Goldenboy Marco”, acesta este neînvins până acum în State la supermijlocie.

La 29 de ani, Eronim simte că „visul american” este aproape în sportul pe care-l iubește cel mai mult și pentru care s-a antrenat toată viața. Cu un record de 10 victorii și 1 egal la profesioniști, ieșeanul a transformat un început dificil în Miami într-o carieră promițătoare și nu se va opri până când nu va reuși să devină campion mondial.

Cu siguranță sala în care se antrenează și compania selectă din jurul său îl recomandă pentru un loc în lumea bună a boxului. 5th Street Gym din Miami, locul în care Eronim își petrece cea mai mare parte a timpului, este o sală legendară pe care Muhammad Ali a făcut-o celebră în anii '60, pe vremea când își spunea Cassius Clay, în special în pregătirea pentru primul său meci împotriva lui Joe Frazier din 1971, o luptă intrată în legenda boxului mondial.

„E o sală foarte veche, printre primele cinci săli de box în SUA. Este cea în care s-a antrenat mult timp și Muhammad Ali. Sunt foarte mulți boxeri buni care vin aici. Facem pregătire comună și ne antrenăm împreună aici. De exemplu Tyson Fury, Demetrius Andrade. Vin și foarte multe vedete aici, printre care și Adriana Lima, cu care sunt prieten. M-am mutat în SUA în urmă cu trei ani de zile. Mi-a fost greu, la început, să mă adaptez la viața de aici. E foarte greu, pentru că ei gândesc total diferit. Acum îmi merge din ce în ce mai bine. În mai voi boxa din nou și în iulie voi lupta pentru centura WBC. Momentan nu mă gândesc să trec la o categorie superioară de greutate, pentru că un boxer trebuie să slăbească mult ca să treacă proba cântarului, așa că mi-ar trebui kilogramele necesare ca să pot să slăbesc. La categoriile superioare pumnii sunt mai grei, mănușile sunt foarte diferite de boxul amator și nu am de ce să merg la o categorie mai mare”, le-a spus Eronim Aărdoaie jurnaliștilor WOWbiz.

Eronim Arădoaie: „Mi-am început cariera la Dinamo și am stat acolo 16 ani.”

Eronim a intrat în lumea boxului profesionist încă de când locuia în București, însă plecarea în SUA a însemnat o șansă unică pe care nu a putut s-o rateze. Cele peste 130 de lupte câștigate la amatori i-au dat încrederea necesară să-și ia inima în dinți și să traverseze oceanul pentru visul său.

„Eu m-am lansat în România la profesioniști. Am un frate mai mic, care e de asemenea boxer, dar e încă la amatori. Este de trei ori campion european. Amândoi am început cariera de amatori la Dinamo. Am stat 16 ani acolo. Printr-un prieten de la Dinamo, care avea relații în America, am plecat peste ocean. În SUA am semnat un contract la profesioniști și așa am ajuns în Miami”, a mărturisit Eronim Arădoaie.

Eronim își dorește ca numele său să fie pe buzele tuturor fanilor boxului din întreaga lume, dar a trebuit să schimbe puțin prezentarea în momentul în care a aterizat în Miami. Pentru a-și creea numele de scenă, boxerul a combinat o poreclă din copilărie și una dată de antrenorul său, Dino Spencer

„Goldeboy Marco este o poreclă. De mic copil prietenii m-au știut drept Marco. De la 10 ani, ei mă strigau Marc, de la Marcel, dar, în timp, a devenit Marco. Când am venit în SUA, mi-am dat seama că numele meu este foarte greu de pronunțat pentru americani. Chiar și pentru un român e un pic anapoda. Antrenorul de aici mi-a spus Golden, probabil datorită look-ului meu diferit. Așa că mi-am schimbat numele de scenă în Goldenboy Marco”, a mai spus Eronim Arădoaie.