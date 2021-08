Cristian Comănici a spus adevăratul motiv pentru care nu mai ține legătura cu Mariana de la Puterea Dragostei: ”Păstrez distanța față de un asemenea om”

Cristian Comănici [Sursa foto: Captură YouTube] 08:55, aug 17, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Cristian Comănici a vorbit deschis despre adevăratul motiv pentru care nu mai vorbește deloc cu Mariana de la Puterea Dragostei, cea cu care a avut și o relație în timpul emisiunii. Fostul concurent al competiției fenomen de la Kanal D a făcut mărturisiri bombă despre ultima vacanță petrecută cu amicii lui din emisiune, printre care și Mariana.

Se pare că, într-o mini-vacanță petrecută la malul mării, fratele Biancăi Comănici a realizat că vrea să păstreze distanță față de Mariana.

Citeste si: Reacția șocantă a lui Cristian Comănici când s-a întâlnit prima oară cu Mariana, după despărțire. Totul a fost filmat!

Cristian recunoaște că la început, cât timp a stat în Turcia, a avut sentimente puternice față de moldoveancă, pentru că petrecea mult timp cu ea și deja devenise și obișnuință.

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

” Intr-adevar, am avut sentimente puternice, iar asta s-a intamplat cand eram in Turcia. Eram in fiecare zi aproape cu ea, in aceeasi casa, s-a transformat la un moment dat intr-o obisnuinta si era si omul care m-a ajutat, probabil, sa trec peste zilele mai urate. Cred ca mai mult mi-am facut-o eu asa pe Mariana in capul meu, perfecta. Mi-am dorit lucrul asta. Ea nu este deloc asa cum o vedeam eu atunci in Turcia, este cu totul altceva. In ochii mei era o femeie matura si serioasa, care ar face orice pentru a-i ajuta pe cei apropiati, care indiferent de situatie ar lupta..in ochii mei era intruchiparea perfectiunii. Ma refer strict la caracter”, a povestit Cristian Comănici.

Cristian Comănici[Sursa foto: Captură YouTube]

Unde s-a produs ruptura între Cristian Comănici și Mariana de la Puterea Dragostei?!

Ei bine, lucrurile se pare că au început să scârțâie de-a binelea între cei doi atunci când au fost la mare, acolo unde s-ar fi întâmplat câteva lucruri ce l-ar fi îndepărtat pe Comănici de tânără.

Citeste si: EXCLUSIV Mariana de la Puterea Dragostei, declarații incendiare despre relația cu Cristian Comănici: "Mă simțeam protejată în momentul în care îl vedeam"

” Imediat dupa ce Mariana a fost eliminata, am aflat de la Andrei, era suparat..i-am dat un mesaj, i-am spus ca indiferent ce se va intampla, eu o sa-i fiu aproape si chiar daca n-o sa-mi ceara niciodata ajutorul, eu o sa fiu acolo, daca o sa aiba nevoie de bine. Un mesaj de solidaritate, nu avea legatura cu o sorinta de a mea, ca mi-o mai doresc in viata mea. Ea a inteles lucrul asta gresit. Dupa am fost la mare impreuna, iar la mare comportamentul ei mi-a dat multe de inteles. Nu pot sa zic ca a facut ceva grav, dar a dat dovada de imaturitate in ochii mei. M-am simtit prost, m-am simtit dat la o parte, am vrut sa plec si acasa, nu i-am reprosat absolut nimic, chiar daca am simtit ca trebuie s-o fac, dar n-am facut-o, nu-si avea rostul. Mi-am dat seama ca n-avem nimic in comun, eu si Mariana. M-am simtit dezamagit de comportamentul ei fata de mine. Am hotarat ca este mai bine sa pastrez distanta fata de un asemenea om. Nu este o companie placuta pentru mine, nu ma simt bine in preajma ei”, a mai spus Cristian Comănici despre Mariana de la Puterea Dragostei.

Cristian Comanici si Mariana de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]