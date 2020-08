In articol:

Cristian Comănici a reacționat după plecarea concurentei Ale. Acesta a spus tot ce s-a întâmplat între el și fosta concurenta și despre planurile de viitor cu aceasta.Totodată, fratele câștigătoarei sezonului 1 și 2 al emisiunii Puterea Dragostei a spus că în acest moment nu se simte atras de nicio fată din casa dragostei, iar gândul lui stă la Ale. Deși a afirmat că n-ar ieși din casă pentru tânăra brunetă, pentru că se cunosc de două săptămâni, Cristian a dezvăluit că ar l-ar deranja dacă ar vedea-o pe Ale cu un alt bărbat.

”Eu cu Ale doar m-am cunoscut puțin. Sper sa se intoarcă și o să formez un cuplu cu ea, daca se va intoarce in casă. Nu o sa ies pentru Ale, am vorbit doar doua săptămâni, n-am apucat sa ne cunoaștem. M-ar deranja dacă aș vedea-o cu un alt barbat. Mi-am rugat sustinatorii s-o voteze pe Ale. Mi e dor de ea, este o fată bine pusă la punct, din toate punctele de vedere”, a spus Cristian despre fosta concurentă.

Ale, eliminată din casa dragostei

În gala de săptămâna trecută, Ale a fost cea care a părăsit competiția, având cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. În urma eliminării concurentei, susținătorii acesteia au ieșit la atac. Cristian a fost printre cei criticați de fanii emisiunii. Ce a răspuns acesta i-a lăsat pe toți mască!

Ale de la Puterea Dragostei este devastată, după ce a pierdut o ființă dragă. Tânăra concurentă a postat un mesaj pe Intagram, prin care recunoaște că este foarte supărată, după ce a pierdut una dintre cele mai iubite persoane. Potrivit spuselor acesteia, bunica ei s-a stins din viață.