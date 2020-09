In articol:

Cristian Comănici, Bianca Comănici și Livian[Sursa foto: Instagram]

Cristian Comănici, fratele Biancăi, a făcut un live pe pagina lui de Instagram, unde a răspuns la curiozitățile fanilor, dar unde a și explicat cearta cu Alexandra de zilele trecute. Printre alte, Cristian de la Puterea Dragostei sezonul 3, a fost întrebat în nenumărate rânduri dacă a văzut că fostul iubit al Biancăi Comănici, mai exact Livian, s-a afișat cu o nouă femeie. După ce Bianca a spus că se simte bine din punct de vedere psihic după toate cele întâmplate, a venit și rândul fratelui ei să ia atitudine.

Citeste si: A murit Karina, micuța în vârstă de 13 ani din Satu Mare! A sfârșit tragic la 6 zile după ce a fost lovită mortal de un tânăr de 18 ani

Citeste si: Soția lui Ștefan Bănică Jr. șochează lumea mondenă! Cum a ajuns să arate Lavinia? - evz.ro

Citeste si: Horoscop, miercuri, 9 septembrie 2020: nativii din zodia Balanță pot avea parte de o mică escapadă!

Citeste si: Cazul „Ciprian Marica” se repetă... în politică! Consilieră PNL, prinsă de soț cu un amant din PSD: „A căzut în păcatul adulterului și al preacurviei”

Ce spune fratele Biancăi Comănici despre relația lui Livian de la Puterea Dragostei

Livian de la Puterea Dragostei s-a afișat de curând cu Florentina, noua lui iubită. Fotografiile postate pe rețelele de socializare au stârnit vâlvă printre fanii emisiunii, care nu s-au sfiit să-i comenteze de fiecare dată când au avut ocazia. După ce Bianca Comănici a spus public că se simte bine psihic și că nu este deranjată, Cristian Comănici a fost întrebat ce părere are despre relația fostului ”cumnat”.

Cristi, concurent în sezonul trei Puterea Dragostei, a răspuns scurt și la obiect și nu a evitat această întrebare.

”Am auzit de Livian, ce o s-o aștepte cu Nelson, nici nu vreau să aud. Am auzit că are relație”, a spus Cristian Comănici, despre relația lui Livian de la Puterea Dragostei, fostul iubit al Biancăi.

Cristian Comănici și Bianca[Sursa foto: Instagram]