Cristian de la Casa Iubirii nu renunță la Diana: "Vreau să îi fiu alături" Tânărul face dezvăluiri despre triunghiul amoros Andreea-Emanuel-Natalia | EXCLUSIV

Cristian din Casa iubirii face primele declarații după eliminarea sa în gala de duminică. Invitat în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Cristian a spus că se aștepta să fie votat de concurenți pentru eliminare, pentru că nu reușise să se apropie de nicio fată.

Cristian vrea să se întâlnească cu Diana în afara competiției

Cristian a vorbit despre Diana și sentimentele pe care le are pentru fată. Mai mult, fostul concurent a mărturisit că i-a scris Dianei după eliminarea lui, în speranța că se vor vedea. Cristian a vorbit și despre cum crede el că va afecta cuplul Emanuel–Andreea venirea Nataliei în Casa iubirii.

Proaspăt eliminat din Casa Iubirii, Cristian vorbește despre idila cu Diana și ce nu mers între ei. Tânărul susține că a simțit reticența ei, dar a vrut să încerce să îi ajungă la inimă. Acum urmează să se întâlnească în afara competiției și să rezolve lucrurile care au rămas neterminate.

"Am încercat ceva cu Diana. Sunt o persoană foarte empatică și o simțeam că mă ținea la distanță și nu am încercat să sar pe ea. Dacă ar fi fost, ar fi fost ceva frumos, dar nu a fost să fie și asta e. Mi-a plăcut de ea. Îmi tot zicea să încerc, dar am încercat și tot nu a mers. Până la urmă și ea a jucat-o un pic. Nu vreau să pun sare pe rană, dar probabil că faptul că avea o relație afară a fost motivul. M-am gândit la multe și că am fost folosit. Dar, într-un final, ea e o persoană bună, ceea ce s-a întâmplat nu pot să șterg. La un moment dat a vrut ceva cu mine, dar parcă o ținea ceva. Am simțit, dar nu înțelegeam ce. Mă așteptam să fie descalificată, dar am luat rău chestia care s-a întâmplat, adică nu am acceptat. Sper să își revină, să fie totul ok de acum încolo. I-am scris dacă putem să ne vedem, să vorbim. Vreau să îi fiu alături prietenește.", a declarat Cristian.

Cristian susține imaginea Emanuel-Natalia

În ultima perioadă sunt probleme în paradis în cuplul Emanuel și Andreea, mai exact de când și-a făcut apariția în casă Natalia. Se pare că se potrivește destul de vine cu Emanuel, lucru care a zguduit competiția. Cristian îi dă de gol și își spune părerea sinceră despre situațiile la care a asistat înainte să die eliminat.

"Lui Emanuel i-ar sta mai bine cu Natalia decât cu Andreea. eu sper să îi meargă bine cu Andreea, el e băiat bun, de treabă. Se mai bagă el așa, dar până la urmă e ok. Îmbrățișarea dintre el și Natalia nu mi s-a părut prietenească. El era cel mai curios când a intrat ea, dar oricum, le-am și spus, sper să dureze. Cât timp vor sta în casă, nu cred că Emanuel va fi cu Natalia. Dar, nu bag mâna în foc.", a mărturisit Cristian, la Culisele Iubirii.

