Cristian Jitaru și Mona divorțează, la nici trei luni după cununia civilă! Nimeni nu bănuia ce se întâmplă între ei: „M-am certat cu ea rău de tot, am bruscat-o”

Cristian Jitaru și Mona au participat amândoi în emisiunea Puterea dragostei, doar că în momente diferite. Cei doi s-au cunoscut în afara emisiunii, iar de mai bine de doi ani sunt de nedespărțit.

Chiar dacă au trecut prin multe despărțiri, ei și-au găsit mereu drumul unul spre celălalt.

În urmă cu aproximativ trei luni de zile, în luna septembrie, Cristian Jitaru și Mona s-au prezentat în fața stării civile și și-au spus DA. Deși păreau mai fericiți ca niciodată, lucrurile dintre cei doi au început să se degenereze în ultimele săptămâni, iar fostul concurent de la Puterea dragostei a confirmat despărțirea.

„Ne-am despărțit, am decis să punem punct! Acum vreo două săptămâni am avut o discuție în care să zicem că și eu am greșit, că nu i-am spus și ei la momentul respectiv ce aveam să-i transmit de la un prieten de-al nostru. După discuția pe care am avut-o cu prietenul nostru a reieșit faptul că Mona a fost anunțată ultima să ieșim cu toții într-un club. Mona s-a supărat pe mine că nu i-am spus imediat ce mi-a zis prietenul meu, dar eu eram la muncă. Mi-am cerut scuze, iar ea tot continua să-i ia apărarea prietenei ei. Când ne-am întors din ultima vacanță, de la Sebeș, am deschis iar subiectul că prietena ei nu m-a salut, deși eu am ajutat-o cu multe”, a declarat Cristian Jitaru, pentru Spynews.ro.

Imagini de la cununia civilă a Monei cu Jitaru [Sursa foto: Instagram]

Cristian Jitaru a dezvăluit motivul despărțirii de Mona

Cristian Jitaru a mărturisit că a fost foarte deranjat de faptul că soția lui nu îi ia apărarea, motiv pentru care au intrat într-un argument destul de acid. Tânărul a mărturisit că a existat o ceartă foarte mare între ei, iar la un moment a bruscat-o, moment din care nu i-a mai vorbit deloc soțului ei.

„Ea îi tot lua apărarea prietenei ei, că <<pe ea o știu de 7 ani, pe tine de 2>>. I-am zis că eu sunt soțul tău, cum să faci comparația asta. M-am certat cu ea rău de tot, am înjurat-o să zic așa, am bruscat-o puțin de ceafă. S-a supărat, a stat tot drumul supărată. Când am ajuns acasă s-a dus repede să intre în curte, noi stăm separați, ea stă în Berceni, eu în altă parte. I-am zis că nu mă saluți, și a zis că nu, că nu meriți”, a mai spus fostul concurent de la Puterea dragostei, pentru sursa citată mai sus.

După trei luni de la cununie, Mona și Cristian Jitaru divorțează [Sursa foto: Captura Video]

Cristina Jitaru și Mona vor să divorțeze pe cale amiabilă

Chiar dacă nu a mai vorbit direct cu soția lui, Cristian Jitaru a aflat că și Mona își dorește să divorțeze tot pe cale amiabilă. Între cei doi nu ar mai exista cale de împăcare, susține tânărul.

„Eu aștept să ne program la notar și să băgăm divorț. Din partea mea nu mai e cale de împăcare, din ce am înțeles de la ea și ea e de acord că vrea să divorțăm pe cale amiabilă”, a mai zis Cristi Jitaru.

Anunțul vine la scurt timp după ce cei doi îndrăgostiți vorbeau despre nuntă, pe care au programat-o anul viitor, în luna septembrie. Cei doi erau foarte entuziasmați de acest pas, motiv pentru care se gândeau deja la numărul de invitați și vizitau târguri de nunți.