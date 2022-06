Cristian Jitaru și Mona, foștii concurenți „Puterea dragostei”, s-au logodit! Momentul a fost plin de emoție: „A spus da”

In articol:

Cristian Jitaru și Mona s-au cunoscut în timpul show-ului matrimonial de pe Kanal D „Puterea dragostei” și au părăsit emisiunea împreună. Cu toate acestea, relația lor nu a fost ocolită de intrigi, certuri și chiar despărțiri, dar se pare că indiferent de drumul pe care au decis să meargă viața i-a adus de fiecare dată împreună.

După ce au stat separați o bună bucată de timp, au decis să-și mai dea o șansă, iar se pare că de data aceasta a fost cu noroc, căci în urmă cu puțin timp Cristian Jitaru a îngenuncheat în fața iubitei sale și i-a pus întrebarea cea mare!

Cristian Jitaru și Mona se căsătoresc! S-au logodit în „orașul iubirii”

Și-au anunțat împăcarea pe rețelele de socializare în urmă cu câteva luni, atunci când au plecat într-o vacanță în Spania, de unde nu s-au sfiit să posteze imagini. Vestea i-a bucurat pe fanii celor doi, care abia așteptau să vadă care va fi următorul pas și nu au rămas dezamăgiți.

În urmă cu foarte puțin timp, cei doi au anunțat pe Instagram că urmează să facă pasul cel mare.

Aflați într-o vacanță în Paris, considerat și „orașul iubirii”, Cristian Jitaru a îngenuncheat în fața Monei și i-a pus marea întrebare, la care tânără a răspuns cu cel mai sincer „da” din viața ei. Vestea i-a bucurat pe urmăritorii celor doi, care după ce au înroșit butonul de apreciere, s-au mutat în secțiunea de comentarii acolo unde i-au felicitat.

„A spus da. Cu foarte mari emoții am scos inelul si am cerut-o de soție! Desi s-au întâmplat multe intre noi am continuat si am sperat că intr-o zi totul va fi bine‼️ Și este‼️

Azi 17.06.2022 a spus DA! Te iubesc @stoianlavinia‼️”, a scris Cristian Jitaru în dreptul postării.

Foștii concurenți „Puterea dragostei” au mai vorbit despre nuntă

Aflați în platoul WOWnews, Mona și Cristian Jitaru au dezvăluit că au planuri serioase în ceea ce privește viitorul relației lor și chiar au în plan să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Cei

„Am vorbit de nuntă, am vorbit de cununie. Ne gândeam așa ca o idee să o facem la anul. Avem și două perechi de nași, o pereche este din partea mea, o pereche din partea lui. Încă nu i-am întrebat. Totuși, ar vrea să ne cunune. Deci nașii sunt confirmați, nunta o facem la anul, cununia civile vrem să o facem undeva prin toamnă, copilul îl avem după nuntă și acum vedem ce se mai întâmplă.", a mărturisit Mona, în platoul WOWbiz.