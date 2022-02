EXCLUSIV. Cristian Jitaru a trecut peste despărțirea de Mona de la Puterea Dragostei: ”Am avut o relație de poveste”. Ce au discutat, de curând, cei doi foști iubiți

In articol:

Cristian Jitaru a avut o lungă relație cu Mona, ambii fiind foști concurenți la Puterea Dragostei. Cei doi nu s-au iubit în timpul competiției fenomen de la Kanal D, ci s-au cunoscut bine în afara emisiunii, unde au început și o relație.

Aceștia au petrecut mult timp împreună și toată lumea credea că Mona și Cristian vor face și pasul cel mare. Din cauza neînțelegerilor, aceștia au hotărât să pună punct poveștii de iubire pe care o trăiau de luni bune. După multe certuri și împăcări, relația lor amoroasă a luat sfârșit.

Citeste si: EXCLUSIV! Berna de la Puterea Dragostei s-a despărțit de iubit: ”E definitiv. Prea multă gelozie, e mai bine așa”. Dezvăluiri în premieră

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

Cristian Jitaru [Sursa foto: Instagram]

Cristian și Mona de la Puterea Dragostei au mai vorbit, după despărțire

Cristian a recunoscut de multe ori că a iubit-o pe Mona, însă acum pare că totul a luat sfârșit. Fotbalistul a dezvăluit pentru WOWbiz, că s-a vindecat după separarea de fosta lui iubită, însă recunoaște că a mai vorbit cu ea despre diferite lucruri.

De altfel, Jitaru susține că perioada prin care trece este una foarte bună, din toate punctele de vedere, pentru că tocmai ce s-a ”vindecat” după despărțirea de tânăra mămică.

Citeste si: EXCLUSIV! Bianca Comănici este îndrăgostită?! “Pe el îl fac tatăl copiilor mei. Îmi place mult de el” Lui Ștefan nu i-a venit să creadă!

” Cu Mona….cu Mona este dificil…să-ți spun si de ce…în primul rând pentru că acum sunt într-o postură foarte bună din toate punctele de vedere, tocmai ce m-am “vindecat” dupa despărțirea de ea. Nu sunt supărat, n-am fost niciodată, fiecare este liber să aleagă, eu n-am ținut pe nimeni cu “forța” lângă mine! Cine vrea stă, cine nu, pleacă! Multe regretă 😂😂😂 (cele care pleacă) ideea este in felul următor…dacă vreodată va avea nevoie de ceva, sunt acolo..pentru ca am un suflet bun (zic eu) și cred că și ea m-ar ajuta. De vorbit am mai vorbit, dar nu despre noi..imi tot cerea părerea despre anumite chestii din Turcia! Totodată, consider că am avut o super relație..una de poveste..ar fii păcat să nu ne respectăm!”, ne-a dezvăluit, de curând, Cristian Jitaru.

Cristian Jitaru si Mona