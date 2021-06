Cristian Țânțăreanu a lămurit povestea scandalului cu Anca Țurcașiu, după dezvăluirile intime făcute de milionar ”Mi-am cerut scuze” De la ce a pornit totul VIDEO

In articol:

Cristian Țânțăreanu a declanșat, în urmă cu câțiva ani, un adevărat scandal după ce a spus în presă că Anca Țurcașiu și soțul ei frecventează un grup de swingeri. Anca Țurcașiu a negat, iar Cristian Țânțăreanu și-a schimbat declarația ”Am făcut o glumă foarte proastă la beție.

Soțul ei a înțeles-o, dar Anca e praf de supărare, m-a sunat și m-a certat. Îmi cer scuze față de ea”, spunea la acel moment Cristian Țânțăreanu despre respectivul scandal.

Acum, la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, răspunzând la întrebarea dacă și-a pierdut prieteni din cauza glumelor proaste, Cristian Țânțăreanu a dat detalii despre declarațiile șocante despre finii lui.

”Sigur că nu-s plăcute pentru toți glumele, dar n-ar trebui. De fapt, ce am spus eu, că fac parte (n.red. Anca Țurcașiu de soțul ei) dintr-o echipă de swingeri, că mă suna de la presă. A apărut într-un ziar, și asta a fost acum câțiva ani, că divorțează. Mă sunau prietenii și mă întrebau, când ai vorbit cu ei, ”Aseară și nu știu nimic”. Îl sun pe Cristi și îl întreb: ”Măi băiete, ce e?”, ”E una care ne tot freacă..”

Au început să mă sune pe mine, că Anca era la Bacău cu un spectacol și avea telefonul închis, numărul lui fină-miu nu-l aveau. Mă tot sunau și a început să escaladeze. Prima dată am spus că nu e adevărat, după care am coborât la lac unde era un prieten care pescuia și m-a sunat (n.red.

o jurnalistă) din nou să mă întrebe de divorț. Atunci pe moment mi-a venit...”Nu-i nici o supărare, dar cred că și faptul că ei sunt într-o echipă de swingeri cred că nu le-a făcut bine relației...” A amuțit! Închide. Îi spun prietenului meu ”În 5 minute mă sună să mă imprime”. Așa a fost! Și atunci am început să spun tot felul de prostii, ea juca în Rebecca, Chicago, în musicalurile alea, că au venit și cu ăia la noi, s-au îmbătat, toți s-au îmbrâncit, balerini, artiste, regizoare, s-au aruncat în piscină cu telefoane, cu ceasuri, așa mi-a venit să zic o poveste de genul ăsta.Eu aveam consimțământul lui bărbati-su, Anca însă când a ieșit, îți dai seama, toată lumea... Nu a fost o glumă bună, recunosc! Mi-am cerut scuze”, a dezvăluit acum Cristian Țânțăreanu, amănunte despre scandalul pe care l-a declanșat în urmă cu câțiva ani și în care i-a implicat pe finii săi, Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu.

Anca Turcasiu a divortat pana la urma de Cristian Georgescu

Anca Țurcașiu a divorțat anul trecut de Cristian Georgescu

Anul trecut însă, Anca Țurcașiu anunța că a divorțat de Cristian Georgescu, cel care îi fusese soț mai bine de 20 de ani și cu care are un băiat mare. „Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet-pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!”, a fost mesajul prin care Anca Țurcașiu anunța divorțul de medicul Cristian Georgescu.