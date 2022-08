Cristiano Ronaldo face bani și când doarme! Care este suma uriașă pe care o câștigă la fiecare postare pe paginile de socializare

In articol:

Faptul că vedetele din sport au venituri amențitoare din salarii și contracte senzaționale pentru echipament și alte accesorii nu mai surprinde pe nimeni. În lista întocmită de Bonus Finder, Cristiano Ronaldo este lider detașat al încasărilor din rețele sociale.

Cristiano Ronaldo [Sursa foto: Facebook]

Ronaldo arată în fiecare postare făcută pe rețelele sociale ca și cum ar fi fost sculptat precum statuile din Grecia Antică și se laudă cu 476 de milioane de urmăritori doar pe Instagram. Potrivit celor de la BonusFinder, portughezul câștigă 2 milioane de dolari pentru fiecare postare sponsorizată pe rețeaua care aparține imperiului Facebook.

Argentinianul Lionel Messi, rivalul său, îl depășește la numărul Baloanelor de Aur, dar nu și la încasări. Câștigă jumătate din cât câștigă Ronaldo la fiecare postare. Atacantul lui PSG se află la egalitate, pe locul al doilea, cu Dwayne „The Rock” Johnson, fost wrestler și actual idol al Hollywoodului. În top 10 cei mai bine plătiți sportivi din postări pe social media se află și coechipierul lui Messi de la PSG, brazilianul Neymar, și LeBron James, superstarul NBA de la LA Lakers.

Citeste si: Schimbări pentru călătorii care utilizează metroul. Cât vor aștepta oamenii în stațiile de metrou?- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cum a început Simona Halep să joace tenis. Românca a fost lider mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni

Cristiano Ronaldo says the truth will come out when he gives an interview in a couple of weeks 👀 pic.twitter.com/Q3NThUY7ds