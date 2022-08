In articol:

Cum a început Simona Halep să joace tenis. Simona Halep este românca care a lăsat amprenta asupra tenisului la doar 30 de ani, prin campionatele și titlurile mondiale câștigate.

Cum a început Simona Halep să joace tenis

Care este povestea acestei pasiuni, de la ce vârstă practică acest sport și cine i-a fost alături în toată perioada de glorie.

Cu toții o cunoașteți pe Simona Halep și sunteți mândri de titlurile pe care le-a câștigat femeia, dar mai ales pentru că este româncă. Cu toate astea, nu toată lumea știe care este povestea din spatele celebrei Simona Halep și cum a început ea să joace tenis, sport ce i-a adus reușite la nivel mondial.

Tenismena română s-a născut în Constanța, într-o familie modestă de aromâni. A luat în mână racheta de tenis pentru prima dată la doar 4 ani, reușind la 6 ani să spună că tenisul era sportul pe care îl practica zilnic. Părinții Simonei Halep au povestit cum, plictisită să-și urmărească fratele practicând tenis, a luat o rachetă Junior în mână și a intrat pe teren, fiind direcționată de antrenamentele fratelui ei mai mare.

Cum a început Simona Halep să joace tenis [Sursa foto: https://www.instagram.com/simonahalep/]

În același interviu acordat, tatăl Simonei, fost fotbalist la Săgeata Stejarul, a dezvăluit că părinții lui nu l-au putut susține în practicarea fotbalului, iar de aceea a avut speranța ca fiul său să urmeze drumul sportului. Mare i-a fost mirarea când și-a văzut fiica pe terenul de tenis, iar mai apoi, la vârsta de 4 ani și jumătate, un profesor sportiv i-a propus acestuia să o ducă pe Simona la el.

Acel profesor a fost Ion Stan, cadru didactic la Liceul Economic din Constanța.

Așadar, pasiunea pentru sport se poate spune că a fost "împrumutată" de la tatăl și fratele său, iar decizia de a urma tenisul a venit în urma copilăriei pe care a avut-o.

"N-am avut păpuşi, n-am avut altceva. Jucam fotbal, jucam tenis, făceam fileu din aţă, am găurit asfaltul şi am băgat doi stalpi şi jucam tenis, si în casă la fel, am făcut un mini teren de tenis şi jucam cu fratele meu", a declarat Simona Halep.

Simona Halep a fost pe primul loc în clasamentul WTA pentru 64 de săptămâni

La finalul anului 2018, Simona Halep a ocupat primul loc în clasamentul WTA pentru 64 de săptămâni, datorită reușitelor sportive de excepție. Din păcate, în prima lună a anului 2019, tenismena a fost detronată de pe primul loc, calificându-se atunci pe locul al treilea al clasamentului.

Mai exact, Simona Halep a pierdut primul loc după ce a fost învinsă de Serena Williams la Australian Open, pierzând 1000 de puncte. După scăderea în clasament, Simona Halep a ocupat locul 17 în istoria tenisului pentru cea mai lungă perioadă petrecută pe locul 1.

În prezent, Simona Halep ocupă locul 6 în WTA, după câștigul impresionant al campionatului de la Toronto. Așadar, a câștigat săptămâna trecută al 24-lea titlu din carieră și a revenit în top 10 în clasament după un an de la coborâre. Specialiștii spun că Halep ar avea șansa de a ajunge între primele 4 jucătoare, înainte de US Open.



Simona Halep ocupă locul 6 în clasamentul WTA [Sursa foto: https://www.instagram.com/simonahalep/]



"În această săptămână, în Toronto, am fost atât de impresionată de toată susținerea care mi-a fost oferită. Sunt mereu susținută din toate colțurile lumii. Sunteți unul din motivele pentru care mă lupt atât de tare la meciuri, iar când sunt momente dificile parcă am mai multă energie și atunci când câștig, simt că o fac și pentru voi. Vă mulțumesc tuturor pentru energia frumoasă pe care mi-o transmiteți ♥️", a scris Simona Halep după victoria de la Toronto.



Victoria de la Toronto i-a adus Simonei Halep 3255 de puncte, iar diferența față de locul 4 în clasament este redată de 900 de puncte. În cazul în care Halep va obține victoria la Cincinnati, își va ocupa locul de merit între cele mai bune jucătoare de tenis din lume.







sursă: digisport.ro