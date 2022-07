Cristiano Ronaldo, față în față cu șefii lui Manchester United. Negociază superstarul portughez plecarea?

In articol:

Cristiano Ronaldo nu s-a antrenat încă sub comanda lui Erik ten Hag, noul antrenor al lui United, deoarece clubul englez i-a permis să lipsească, din motive personale, din turneele de promovare ale „diavolilor roșii” în Thailanda și Australia.

Ronaldo, pregătit să-i spună adio lui United

Atacantul portughez a făcut o cerere de transfer vara aceasta pentru a putea să joace în Champions League și sezonul viitor. Acesta s-a întors la United în urmă cu un an pentru o a doua rundă pe Old Trafford, după ce a părăsit-o prima dată în 2009, când s-a transferat la Real Madrid. Sezonul trecut, Ronaldo a marcat 18 goluri în 30 de meciuri pentru „diavolii roșii”, dar United a terminat pe locul 6 în campionatul Angliei și nu s-a calificat în Champions League, ci în Europa League.

Ronaldo, în vârstă de 37 de ani, are contract cu United până în iunie 2023, cu opțiunea de prelungire pe încă un an. Surse apropiate clubului din Manchester sugerează că acesta ar fi dispus să-l lase pe Ronaldo să plece, atât timp cât clubul la care va merge este dispus să acopere integral ultimele 12 luni de contract, cu un salariu fabulos de aproape 600.000 de euro pe săptămână.

Cu toate acestea, marile echipe de pe continent par foarte reticente să facă o mutare pentru Ronaldo. Rând pe rând, Chelsea, PSG și Bayern Munchen au refuzat negocierile cu agentul portughezului, Jorge Mendes.

Erik ten Hag, managerul lui Manchester United: „Facem planul cu Cristiano Ronaldo pentru sezon și cu asta basta.”

Erik ten Hag, noul manager al lui Manchester United [Sursa foto: Twitter]

Erik ten Hag spune că a discutat deja cu Ronaldo înainte ca veștile despre posibila sa plecare să apară în presă, însă, de atunci, cei doi nu au mai vorbit.

„Facem planul cu Cristiano Ronaldo pentru sezon și cu asta basta. De abia aștept să lucrez cu el. Cristiano nu e de vânzare, este în planurile noastre și vrem să avem succes împreună. Am vorbit cu el înainte să devină o problemă, am avut o conversație cu el și am avut o discuție bună. Asta este între Cristiano și mine; ce pot să confirm este că am avut o conversație bună împreună”, a declarat recent Erik ten Hag.