Cristiano Ronaldo se desparte de Georgina Rodriguez! Relația lor ar fi intrat într-o ”criză”?! ”Răceala dintre cei doi devine din ce în ce mai evidentă!”! Presa internațională dezvăluie tot

In articol:

Furtună în Paradis pentru Cristiano Ronaldo! După un an ratat, plin de necazuri, plecări de la echipa de club și lustruirea băncii de rezervă la Națioanala Portugaliei, starul lusitan, în vârstă de 37 de ani, are probleme și în viața de cuplu. De altfel, în primele zile ale anului 2023, presa internațională anunță că relația pe care CR7 o are cu Georgina Rodriguez este și ea pe...final.

Cristiano Ronaldo se desparte de Georgina Rodriguez! ”O relație ca și încheiată!”

”Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, o relație ca și încheiată!”, titrează ziarele din Spania care susțin că știu și motivul pentru care cei doi amână anunțul oficial. Legătura lor ar fi „intrat în criză”, drept dovadă ei și-ar fi amânat planurile de nuntă!

Citește și: Prima reacţie a Georginei, după ce a fost anunţată despărţirea de Cristiano Ronaldo

Citeste si: “Să nu ne apropiem.” Cristina Șișcanu, motivul pentru care nu mai trăiește momente de tandrețe alături de Mădălin Ionescu- kfetele.ro

Citeste si: A văzut „un teanc de bani” pe jos. Ce a urmat este desprins din filmele de comedie- bzi.ro

Cristiano Ronaldo nu a fost fericit când a primit mașina cadou de Crăciun de la Georgina

Dezvăluirille despre o posibilă despărțire a vedetei fotbalului mondial de Georgina Rodriguez (28 de ani) s-au făcut în cadrul emisiunii mondene „Socialite”. Jurnaliștii iberici au relatat că relația dintre cei doi n-ar mai fi ca pe vremuri, mai mult, s-a constatat că între Ronaldo și iubita lui nu ar mai exista apropierea din trecut, plecând de la imaginile în care celebrul jucător a primit cadou de la Georgina un Rolls Royce, de Crăciun.

„Dincolo e mașina de lux, ce a atras atenția a fost lipsa de chimie dintre cei doi”, a notat Mundo Deportivo. „Răceala dintre cei doi devine din ce în ce mai evidentă, ca de exemplu în ultimul videoclip pe care l-au publicat (n.r.- în care Ronaldo primește mașina de Crăciun).

În America Latină se vorbește despre faptul că cei doi ar putea să se întâlnească în continuare din comoditate, pentru că relația lor le aduce atât contracte mari de publicitate, cât și o viață foarte confortabilă", a mai explicat și jurnalista spaniolă Laura Roige, în cadrul emisiunii Telecinco.

Citește și: Transferurile iernii 2023. Cine sunt marii jucători internaționali care vor semna cu noi cluburi în această perioadă

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au doi copii

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au o relație din 2016 și, din iubirea lor, au rezultat două fete. Alana Maria, primul copil al cuplului, s-a născut în 2017. Cel de-al doilea copil al lor venit pe lume în 2022. De menționat că Ronaldo și Georgina au trecut și prin momente tragice, după decesul unuia dintre gemenii născuți în 2022, iar de atunci, legătura lor a fost din ce în ce mai subredă, în plus și activitatea profesională a fotbalistului a avut de suferit.

Cristiano Ronado a venit cu o societate privată de pază la Ryad

Cristiano Ronado a ajuns pe tărâm arab, odată cu transferul la Al Nassr. Cvintuplul laureat al Balonului de Aur, care a jucat la Manchester United până la startul Cupei Mondiale 2022, a sosit luni seara pe aeroportul din capitala saudită, a prezentat postul public de televiziune Al-Ekhbariya. Cum era de așteptat pentru a-i asigura securitatea celebrului fotbalist, în zonă au fost prezente numeroase vehicule de poliţie, iar forţele de ordine au organizat mai multe baraje de control.

Conform unei surse din cadrul clubului, Cristiano Ronaldo a venit însoţit "de un număr considerabil de asistenţi şi chiar de o societate privată de securitate". Starul va locui într-o primă fază într-un hotel luxos din centrul Riyadhului, a adăugat aceeaşi sursă, apoi, i se va pune la dispoziție o vilă somptuoasă.

Fotbalistul lusitan va fi prezentat pe stadionul Mrsool Park din Riad, cu o capacitate de 25.000 de locuri, azi, începând cu ora locală 19:00 (18:00 ora României).