Cristina Bălan, mărturii dureroase: "Am fost acuzată că am născut copii defecți". Artista a crezut că nu își mai revine din depresia postnatală

Cristina Bălan, fostă membră a trupei Impact, este în al nouălea cer! Cunoscuta artistă este însărcinată din nou. Aceasta în 2013, devenea pentru prima dată mamă de gemeni, băieții fiind ulterior diagnosticați cu sindromul Down.

Cristina Bălan a suferit de depresie postnatală

Cristina Bălan a recunoscut întotdeauna că nu e ușoară viața cu copii care suferă de sindromul Down, dar nici nu îi pare rău că i-a adus pe lume. Ba mai mult, în fiecare zi are grijă de ei și încearcă să îi educe exemplar. Invitată la emisiunea În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță, artista și-a deschis sufletul și a povestit despre perioada în care căzuse pradă depresiei. S-a întâmplat chiar după ce a născut și a crezut că nimic nu o mai poate salva.

"Eram într-o depresie de nu mă mai mișcam din casă. Nu mai voiam să ies, să mă mai uit în oglindă la mine. Am fost și obeză. Deja cântarul sărise de 90 și ceva de kg. Mă devalorizasem aproape total. Chiar dacă îți iubești copiii, de aceea se și vorbește de depresia postnatală. În cazul meu a fost vorba de o naștere prematură, traumatizantă nașterea în sine, cu medicul de gardă înjurându-mă, foarte urât. Nu mai aveam poftă de viață, încredere în faptul că aș mai putea să mai cânt vreodată. Mă simțeam într-un hău adânc, pe fundul gropii, nu știam cum să mai fac să ies, să mă mobilizez.", a declarat Cristina Bălan.

Cristina Bălan, victima criticilor după ce a născut copii cu sindromul Down

Deși am spune că mulți empatizează cu povestea ei de viață, se pare că nu este așa. Cristina a dezvăluit că există o mulțimea de oameni care în loc să o susțină în creșterea micuților, au criticat-o și jignit-o, numindu-i copiii "defecți".

"Am fost acuzată că am născut copii și că am împovărat cumva societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii. A durut. Când se spune despre mine nu mă doare atât de tare, cum mă doare când se spune despre copilul meu. Aici este călcâiul lui Ahile al meu. Este foarte dificil. Nu cred că sunt singura care simte așa. Orice părinte care este conectat cu copilul lui și l-a adus pe lume din dragoste și dintr-o chemare firească, simte la fel. Nu poți să rămâi implacabil, când lumea îți atacă copiii sau îți contestă dreptul de a da naștere, de a da viață în forma în care este ea.", a mărturisit Cristina Bălan, în emisiunea de pe canalul de YouTube În Oglindă.

