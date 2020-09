Cristina Berna a murit la doar 51 de ani

Cristina Berna era un nume important în lumea sportului. Ea a fost cea mai bună ciclistă de anduranță a României. Era mereu înconjurată de sportivi și de nelipsit de la concursuri. Cristina era cunoscută pentru traseele lungi pe care le-a făcut de-a lungul carierei, peste 20.000 de kilometri repetați. S-a reapucat de sport după o perioadă de pauză, însă un accident i-a adus sfârșitul mai devreme decât ar fi anticipat oricine.

Sportiva se afla ieri, 8 septembrie, într-un tur prin Munții Banatului, la 20 de km de Drobeta Turnu Severin, pentru a se antrena. A intrat într-o zonă foarte înclinată și nu a mai putut controla ghidonul, motiv pentru care a intrat pe contrasens și a intrat sub roțile unei mașini.

Anunțul că sportiva s-a stins din viață a fost făcut de către Iulian Ene, presedintele Asociatiei Adevaratii Veloprieteni, pe pagina lui de Facebook.

„A suferit un tragic accident in timp ce pedala prin Muntii Banatului, singura, asa cum alesese sa o faca aproape in tot acest an, an al pandemiei, din cauza careia si alesese ca in 2020 sa nu mai parcurga brevete pentru omologare, ci doar trasee de anduranta, singura, pentru a-si dovedi ca este puternica. De aproape 5 ani, anduranta facea parte din viata ei. Nu concepea viata fara mers pe bicicleta. Ne-am cunoscut prima data in 2015, la un antrenament catre Ruse, pe un traseu de 200 de km. M-a impresionat de la inceput cat de puternica si ambitioasa era. Peste ani, a dovedit-o din plin. An de an, a obtinut titlul de RANDONN"OR Romania la feminin, oferit ciciclistei cu cei mai multi kilometri pedalati in brevete.

A reusit sa fie printre primele cicliste din Romania prezente atat la London-Edinburgh-London, cat si la Paris-Brest-Paris. Isi dorea sa fie din nou prezenta in 2021 la LEL, in Marea Britanie. Chiar daca, in acest an, alesese sa faca anduranta fara recunoasterea internationala, era hotarata sa revina in 2021, mult mai puternica. Din pacate, Dumnezeu a ales altfel...", este mesajul postat de Iulian Ene pe rețeaua de socializare.

Imagine de la locul accidentului[Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Șoferul nu a putut să evite impactul

Bărbatul care se afla la volanul mașinii a fost testat, dar nu s-a găsit nicio urmă de alcool în sângele său. Șoferul spune că i-a fost imposibil să evite impactul: „Venea de sus și venea cu viteză. Nu știam ce să fac”.

Poliștii atrag atenția că în ultima perioadă s-au petrecut foarte multe accidente în care au fost implicați bicicliști. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. (Citeste si: VIDEO - Explozie la bancomate: Aparatele au fost aruncate în aer cu ajutorul unor butelii. Ce spun martorii)