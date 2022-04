Cristina Ciobănașu, fotografie de colecție de când era mică. Actrița și-a luat fanii prin surprindere

In articol:

Cristina Ciobănașu are o mulțime de admiratori care o urmăresc de fiecare dată pe micile ecrane, dar și pe rețelele de socializare. Din când în când, actrița își surprinde fanii cu postările ei, însă de data aceasta le-a rătat internauților cum arăta când era doar o fetiță.

După ce a luat o pauză de le rețelele de socializare după ce a traversat niște evenimente sensibile din viața ei, Cristina Ciobănașu a revenit ușor, dar sigur, cu noi postări și cu forțe proaspete pe Intagram.

Citeste si: Gestul emoționant al Cristinei Ciobănașu de ziua lui Vlad Gherman! „Atât s-a putut”. A vrut să vadă toată lumea

Cristina Ciobănașu, fotografie de pus în ramă

Cu numai câteva ore în urmă, Cristina Ciobănașu a împărtășit cu admiratorii ei din mediul online una dintre fotografiile sale de care este foarte mândră. Dacă acum marea ei pasiune este actoria, se pare că în trecut actrița își folosea mai mult talentul pe care îl are la cântat.

Cu microfonul în mână, cu o atitudinea potrivită și îmbrăcată în costum popular, Cristina Ciobănașu pare că era foarte pasionată de cântat la acea vreme.

Între timp, însă, prioritățile s-au schimbat, iar fosta iubită a lui Vlad Gherman a devenit una dintre cele mai talentate actrițe de la noi.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Ați înțeles, da?”, a fost mesajul pe care l-a postat Cristina Ciobănașu în dreptul fotografiei.

Cristina Ciobănașu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Ești însărcinată” Cristina Ciobănașu va deveni mămică?! Ce detaliu s-a observat în fotografia actriței

Motivul pentru care Cristina Ciobănașu a dispărut din online

Cristina Ciobănașu a lipsit o vreme din mediul online, ulteior venind în fața fanilor ei și mărturisind unul dintre motivele pentru care a absentat.

Din nefericire, actrița și-a pierdutalături de care și-a trăit copilăria, fiind foarte afectată de acest lucru. Problemele de sănătate și vârsta înaintată și-au spus cuvântul în cazul patrupedului.

De asemenea, Cristina Ciobănașu a mai mărturisit că mai există un motiv care i-a adus durere în suflet, însă despre care nu este încă pregătită să discute.

„De curând am pierdut Golden Retriever-ul alături de care am copilărit, Tonca. Avea 14 ani și ceva și, din păcate, era foarte bolnăvioară, nu a mai rezistat. Ar mai fi o veste tristă, dar nu sunt capabilă acum s-o împărtășesc ”, le-a mărturisit Cristina Ciobănașu fanilor ei, cu ochii în lacrimi.