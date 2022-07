Cristina Ciobănașu, mărturisiri dureroase, după pierderea celei mai dragi ființe. Actrița a povestit cum s-a întâmplat totul: „Am fost lângă ea când s-a dus”

In articol:

Chiar dacă nu este într-o stare deloc bună, Cristina Ciobănașu și-a făcut curaj și a apărut pe Instagram, în fața fanilor ei. Actrița le-a povestit despre cum se simte și le-a povestit, încă o dată, ceea ce le-a relatat și Vlad Gherman cu câteva ore înainte ca ea să apară pe InstaStory.

Una dintre cele mai dragi ființe ale sale, pisicuța sa, Prințesa, s-a stins din viață din cauza unor problemele grave de sănătate, lăsând în sufletul Cristinei Ciobănașu un gol imens.

În ciuda insistențelor actriței de a o menține cât mai mult în viață, pentru a se bucura una de cealaltă, pisicuța nu a mai făcut față, așa că trupul firav i-a cedat în cele din urmă.

Cristina Ciobănașu, primele declarații despre pierderea animăluțului

Cristina Ciobănașu este o fire foarte sensibilă, care ține foarte mult la animale, dar mai cu seamă la pisicuța care a vegheat-o încă din prima zi în care a ajuns la București.

Actrița a încercat să se adune și să le povestească fanilor ei despre perioada grea prin care trece, însă s-a putut abține cu greu să nu izbucnească în lacrimi.

„ Mi-a fost foarte greu să mă adun să vorbesc un pic despre ce s-a întâmplat azi-noapte. Nici acum nu sunt extraordinar, dar am vrut să vă mulțumesc pentru toate gândurile și mesajele pe care mi le-ați transmis. Ideea e că știam că Prințesa este grav bolnavă de vreo jumătate de an. I-am făcut un control cardiologic în urma căruia am aflat că avea o formațiune în cutia toracică, formațiune care îi apăsa pe inimioară și care îi afecta capacitatea pulmonară. Nu am putut să merg mai departe cu investigațiile, pentru că, și dacă făceam asta, și am fi găsit împreună cu doctorii un tratament care să i se potrivească, ar fi fost extrem de chinuitor pentru ea și șansele ca tratamentul să dea rezultate ar fi fost foarte mici. Deși știam că urmează toate lucrurile astea și știam că o să se întâmple, când o vedeam că e din ce în ce mai slăbită încercam să mă îmbărbătez să nu o las să vadă și să simtă toată suferința și durerea mea și am încercat să o mângâi și să îi dau toată dragostea de care a avut nevoie. Mă bucur foarte mult că am fost lângă ea când s-a dus și că nu a fost singură și că e bine acolo unde e acum.”, a spus Cristina Ciobănașu pe Instagram.

Cristina Ciobănașu și Prințesa [Sursa foto: Instagram]

Cum a ajuns Prințesa la Cristina Ciobănașu

Pisicuța alături de care a stat Cristina Ciobănașu ani buni a primit-o de la Ruxandra Ion, mama sa adoptivă, asta după ce Adela Popescu i-o făcuse cadou femeii. Din cauza faptului că tinerei actrițe îi era frică să doarmă de una singură în camera ei, Ruxandra Ion i-a oferit pisica pentru a-i ține companie.

„Mă gândeam acum că nu știu dacă v-am zis vreodată, dar prințesa a fost cadoul pe care i l-a făcut Adela Popescu Ruxandrei Ion și care, mai apoi, în momentul în care am venit în București, în sânul familiei Ion, mi-a dat-o mie pe Prințesa să aibă grijă de mine, pentru că îmi era urât să dorm singură noaptea și prințesa m-a vegheat din prima secundă în care am venit în București. ”, a spus, cu lacrimi în ochi, Cristina Ciobănașu pe Instagram.