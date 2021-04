Cristina Cioran, dezvăluiri despre sarcină! Cu ce probleme se confruntă vedeta la prima sarcină

In articol:

Cristina Cioran este în culmea fericirii. La vârsta de 44 de ani, frumoasa prezentatoare TV este însărcinată pentru prima oară. Fiind însărcinată cu primul copil, Cristina Cioran și-a deschis sufletul în fața fanilor și a dezvăluit cu ce probleme se confruntă în acest moment. Potrivit spuselor sale, în fiecare seară, vedeta se confruntă cu niște grețuri.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Cristina Cioran le-a dezvăluit telespectatorilor că relația cu iubitul ei evoluează pe zi ce trece. Cu toate că sunt de doar șapte luni împreună, vedeta se declară o persoană fericită și împlinită alături de partenerul său de viață.

Citeste si: Cristina Cioran, reacție după ce Laurette a fost snopită în bătaie într-o cameră de hotel. Actrița sare în apărarea femeilor agresate: ”Nimic nu justifică violența”

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

„Ne doream foarte mult dar nu am crezut că o să se întâmple așa rapid. Am încercat de trei ori și a patra oară a ieșit. Suntem împreună de 7 luni. Sarcina e foarte ok, dar seara am niște grețuri. Eu am și rău de mișcare, dar daca stau o oră- două întinsă îmi trece. Am avut doar o poftă, aceea cu oțetul balsamic. Sunt însărcinată în două luni jumate. Bine că s-a întâmplat. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă. Am indicații de naștere prin cezariană, dar acolo jos vreau să fie totul la fel după operație”.

Cristina Cioran și iubitul ei[Sursa foto: Facebook]

Cristina Cioran, despre planurile de căsătorie

În continuare, prezentatoarea TV a vorbit și despre căsătorie.

Deși planurile de căsătorie există, Cristina Cioran a susținut că nu își dorește să grăbească lucrurile.

Citeste si: Cristina Cioran s-a afișat cu burtica de graviduță pe rețelele de socializare! Internauții au felicitat-o pentru cum arată

„S-a pus problema de căsătorie încă din prima săpătâmână de relație. El a pus problema, dar aștept să fiu cerută, este un sentiment foarte plăcut. O să facem și asta, dar momentan mi-am pierdut certificatul de naștere”.