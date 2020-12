Cristina Cioran a fost părăsită de iubit chiar înainte de nuntă. Ce a declarat fosta prezentatoare TV

Cristina Cioran a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Traian Văduva. După zece ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Ba mai mult decât atât, iubitul ei a părăsit-o în perioada pandemiei.

Anul trecut, Cristina Cioran și Traian Văduva își făceau planuri de viitor. Cei doi locuiau împreună de o bună perioadă de timp, iar actrița declara că se simte ca și măritată cu Traian. ”Dragostea nu are graniţe, ca atare nu e nevoie de acte. Ne-am cunoscut în Centrul Vechi şi ne-am plăcut, dar nu am vorbit. După câteva zile ne-am revăzut întâmplător şi abia atunci am intrat în vorbă. M-am îndrăgostit de el la prima vedere, de două ori”, a spus fosta prezentatoare TV, conform playtech.ro

La vremea respectivă, bărbatul o ceruse de soție chiar la petrecerea Vicăi Blochina, care își serba ziua de naștere. În prezent, Cristina Cioran nu a dorit să facă public motivul despărțirii dintre cei doi. ”Nu mai sunt în acea relație, ne-am despărțit. Nu mai suntem împreună”, a declarat Cristina Cioran.

În septembrie 2020, Cristina Cioran a aflat că este infectată cu virusul ucigaș din China. „Am avut temperatură o zi- două, durere de cap și o sinuzită. M–am izolat două saptămâni și a trecut. Am luat paracetamol și pastile pentru sinuzită. Nu știu sigur de unde l-am luat, probabil din parc sau de la o terasă”, a mai adăugat fosta prezentatoare TV.

Cristina Cioran se teme de o posibilă reinfectare cu COVID-19

În acest moment, Cristina Cioran a depășit pericolul virusului ucigaș și se simte bine. Cu toate astea, se teme de o posibilă reinfectare cu COVID-19. Aceasta a precizat că respectă cu sfințenie toate măsurile impuse de autorități cu privire la combaterea pandemiei.

”Mă tem de acest virus în condițiile în care am trecut deja prin COVID, am avut virusul, dar cu simptome ușoare, din fericire. Consider ca restricțiile ar fi trebuit să fie mai dure de la început, acum pare totul scăpat de sub control. Mă protejez și mă dezinfectez, cam atât. Nu iau suplimente sau alte chestii”, a povestit Cristina Cioran.