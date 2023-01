Cristina Cioran face lumină în urma scandalului dintre ea și Alex Dobrescu. Primele declarații ale vedetei: „A fost o întâlnire programată”

In articol:

După o perioadă în care au trăit o frumoasă poveste de dragoste și după ce au fost la un pas de nuntă, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au șocat pe toată lumea atunci când și-au spus adio.

Primele declarații ale Cristinei Cioran după cearta cu Alex Dobrescu

Imediat după despărțire neînțelegerile dintre cei doi au început să apară, iar vedetele nu pot ajunge la un numitor comun.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu [Sursa foto: Facebook]

În cursul zilei de azi, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au întâlnit, au făcut poze și au stat de vorbă. La un moment dat, conform Spynews, între cei doi foști parteneri s-a iscat o ceartă în plină stradă. Vedeta a mărturisit că întâlnirea nu a fost una neașteptată, ci au plănuit să se vadă pentru ca bărbatul să petreacă timp cu fetița lor. Aceștia au mers la mall să ia masa, au vorbit, iar apoi au plecat spre casă.

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

„Nu a fost o întâlnire întâmplătoare, am stabilit să ne întâlnim, să mergem la mall, să mai vorbim, să mai vadă fetița, deci a fost o întâlnire programată. Ne-am întâlnit, am vorbit puțin, după care ne-am dus la masă, după care am plecat acasă. Nu știu despre ce am vorbit acolo, dar am vorbit lucruri despre care vorbesc oamenii când se văd. Nu știu de unde până unde. Despre ce vorbesc doi foști parteneri... și despre micuța noastră, că de aia ne-am văzut”, a declarat Cristina Cioran, pentru antenastars.ro.

Mai există șanse de împăcare între cei doi?

Mulți dintre cei care au apreciat cuplul format dintre cei doi încă mai speră la o eventuală împăcare între Cristina Cioran și tatăl fetiței ei. Aceasta a dezvăluit, însă, că nici nu se pune problema de o asemenea decizie:

„Suntem în relații... civilizate. Nu (n.r. nu există șansă de împăcare). Da (n.r. el vrea să se împace)”, a adăugat vedeta.

Cum a fost cerută Cristina Cioran de către Alex Dobrescu

În urmă cu câteva luni, Cristina Cioran era în culmea fericirii. Vedeta TV a fost cerută în căsătorie de către iubitul său, Alex Dobrescu, cu care are împreună o fetiță, pe Ema. Cererea a avut loc imediat după ce prezentatoarea s-a trezit, Alex Dobrescu venind la patul acesteia cu un buchet mare de flori și i-a adresat marea întrebare, însă, fără a-i da și inelul de logodnă, care urma să sosească. Nu este niciun secret faptul că iubitul ei a avut mai multe „tentative” de a o cere în căsătorie, dar de fiecare dată vedeta de televiziune a refuzat, pe motiv că nu este nicio grabă să facă acest pas.